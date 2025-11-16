Prirodnim putem...
Kako se riješiti neugodnih mirisa iz perilice suđa?
Ako vaša perilica posuđa počne neugodno mirisati, to najčešće znači da se unutar nje nakupljaju ostaci hrane, masnoće ili da voda loše otječe pa ostaje zadržana, što pogoduje razvoju bakterija.
Filteri, odvodni otvori i brtve vrata – sve to može biti izvor neugodnog mirisa. Također, ako ne ostavite vrata perilice blago otvorena nakon pranja, unutrašnjost ostaje zatvorena i vlažna, što nije najbolje rješenje.
Evo kako možete prirodno i prilično jednostavno osigurati da perilica miriše svježe:
Prazna perilica – Prvo potpuno ispraznite perilicu, uklonite posuđe i ostavite je praznu za čišćenje.
Očistite filter i unutrašnjost – Izvadite filter na dnu, isperite ga toplom vodom i uklonite ostatke hrane. Obratite pažnju na rubove vrata i brtve gdje se mogu nakupiti ostaci i vlaga.
Ocat ili limunska kiselina – Stavite čašu destiliranog bijelog octa (ili soka od limuna) na gornju rešetku i pokrenite prazan ciklus na najvišoj temperaturi. To pomaže razgraditi masnoću i naslage koje uzrokuju neugodan miris.
Soda bikarbona – Nakon octa, pospite jednu šalicu sode bikarbone po dnu perilice i pokrenite kratki ciklus s vrućom vodom, bez deterdženta. Soda pomaže neutralizirati preostale mirise.
Citrusi za svježinu -Dodavanje limuna ili naranče može biti vrlo korisno. Stavite polovicu limuna (ili nekoliko kriški limuna) na gornju rešetku. Limun sadrži limunsku kiselinu koja razgrađuje masnoću i nakupljene naslage te daje svjež citrusni miris.
Naranča može djelovati slično, iako je manje kisela od limuna pa će učinak čišćenja biti nešto slabiji, ali miris može biti vrlo ugodan. Možete staviti i suhe kore citrusa na dno perilice ili u posudicu kako bi tijekom ciklusa otpuštale miris, piše klix.ba.
Nakon svakog pranja, ostavite vrata perilice malo odškrinuta kako bi se unutrašnjost osušila i spriječilo nakupljanje vlage.
