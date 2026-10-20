EUROPSKI VRH PO PLAĆAMA
Prosječna godišnja plaća prelazi 90.000 eura: U ovom gradu traže se IT stručnjaci, liječnici i majstori
Zürich se već godinama nalazi pri vrhu ljestvica europskih gradova s najvišim plaćama. Zahvaljujući snažnom gospodarstvu, razvijenom financijskom sektoru i velikoj potražnji za kvalificiranim radnicima, ovaj švicarski grad privlači stručnjake iz cijele Europe.
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Prema podacima UBS-a i OECD-a navedenima u izvornom tekstu, prosječna godišnja bruto plaća u Zürichu premašuje 90.000 eura. U pojedinim sektorima, poput financija, farmaceutske industrije i informacijskih tehnologija, primanja su i znatno viša, piše Nova.rs.
Iako je Zürich poznat po visokim životnim troškovima, osobito stanovanja i usluga, kupovna moć zaposlenih i dalje je među najvišima u Europi.
Najviše prilika za IT stručnjake i inženjere
Među najtraženijim zanimanjima ističu se stručnjaci iz područja informacijskih tehnologija. Poslodavci posebno traže softverske inženjere, analitičare podataka te stručnjake za kibernetičku sigurnost i umjetnu inteligenciju.
Potražnja za tim profilima raste, a domaće tržište rada ne može uvijek zadovoljiti potrebe poslodavaca. Zbog toga Švicarska privlači i strane stručnjake, osobito iz Europske unije.
Velike mogućnosti zapošljavanja imaju i inženjeri elektrotehnike, strojarstva, automatizacije i energetike. Švicarska industrija, osobito proizvodnja preciznih uređaja, medicinske opreme i razvoj novih tehnologija, uvelike ovisi o visokokvalificiranim radnicima.
Traže se i liječnici, medicinske sestre te financijski stručnjaci
Zdravstveni sektor također nudi brojne mogućnosti zapošljavanja, posebno liječnicima i iskusnim medicinskim sestrama. Zbog starenja stanovništva i stalne potrebe za zdravstvenom skrbi riječ je o jednom od stabilnijih sektora na tržištu rada.
Za zapošljavanje u zdravstvu posebno je važno poznavanje njemačkog jezika.
Visoke plaće mogu ostvariti i ekonomisti, računovođe, revizori te drugi financijski stručnjaci. Međutim, konkurencija je u tom sektoru izraženija nego u IT industriji ili zdravstvu. Poslodavci često očekuju kvalitetno obrazovanje, međunarodno iskustvo i dobro poznavanje tržišta.
Dobre prilike i za kvalificirane majstore
Zanimljivo je da mogućnosti zapošljavanja nisu ograničene samo na visokoobrazovane stručnjake. Švicarskoj nedostaju i kvalificirani obrtnici, među kojima su električari, instalateri i različiti tehničari.
Njihove su plaće često znatno više nego u većini država Europske unije, a privlače ih i visoki standardi rada te socijalna sigurnost.
Unatoč visokim troškovima života, Zürich ostaje privlačno odredište za radnike s traženim znanjima i iskustvom. Najveće mogućnosti imaju oni koji se mogu prilagoditi zahtjevima švicarskog tržišta rada i visokim profesionalnim standardima.
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