Provjerite svoje ormare: Na ovim odjevnim komadima možete dobro zaraditi

Leung Cho Pan / Panthermedia / Profimedia / ilustracija

Vintage je opet u modi! Stručnjaci savjetuju da provjerite svoje ormare jer bi na nekim popularnim vintage odjevnim komadima mogli dobro zaraditi.

1. Koža

Koža je kvalitetan i nevjerojatno izdržljiv materijal, a stariji kožni komadi mogu vam donijeti lijepu svotu novca.

“Vrijednost autentične kože raste kako veganska koža postaje sve popularnija i održivija”, rekla je za BestLife Jennifer Straughan, vlasnica trgovine rabljenom robom. “Prava koža izrađena je od životinjske kože i do nje je teže doći jer su proizvodnja, njega i održavanje proizvoda složeniji. Autentična koža na poseban način dobija onaj kruti izgled te izgleda istrošeno ili kao da ima mrlje.”

Straughan navodi da ćete u potrazi za tako vrijednim komadima obično naići na kaubojske čizme ili jakne čija se vrijednost kreće od 200 do 1000 dolara, odnosno od 185 do oko 900 eura.

2. Chanel torbice

Chanel je nedvojbeno jedno od najpoznatijih imena u modi pa nije iznenađenje da mnogi njihovi predmeti dosežu nevjerojatnu vrijednost, čak i desetljećima nakon proizvodnje. Straughan također navodi da su ovi komadi bili izrazito popularni među kolekcionarima protekle godine.

Ona kaže da je klasična torba na preklop te modne kuće s 24-karatnom zlatnom kopčom vječni favorit, a posebno je vrijedna ona proizvedena oko 1983. godine.

Budući da su iznimno rijetke, Straughan pojašnjava da ove torbice mogu doseći cijenu preko tisuću dolara, a s vremenom će postajati još vrednije.

3. Majice s printom

Grafičke majice ili majice s printom uvijek su bile popularne, a neke od njih mogu se prodati po cijeni od stotinu do tisuću dolara, navodi kaže Valerie Randazzo, suosnivačica Afterglow Vintagea. “Posebno su vrijedne one s printom bendova i ikona pop kulture te filmova.”

Ona također savjetuje da u potrazi za takvim komadima obratite pažnju na one one interesne niše koje vjerojatno tada nisu bile posebno popularne pa se vjerojatno nisu dobro ni prodavale. “Što rjeđe, to vrednije.”

4. Vintage korzeti

Korzetima posljednjih godina raste popularnost pa su tako vintage korzeti postali još traženiji.

“Budući da je stil iz renesansnog doba, posjedovanje korzeta koji utjelovljuje ove dizajne povećava njegovu poželjnost i vrijednost”, ističe Straughan koja navodi da cijena nekih komada može ići od oko 1000 do 12.000 dolara, odnosno od oko 900 eura do 11.000 eura.

