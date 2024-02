Sedam svakodnevnih trikova za štednju

Podijeli :

Zbog brojnih globalnih promjena i nesigurnosti, inflacije i prelaska na euro, sve je veća financijska nesigurnost, posebno onih građana koji nemaju velike štednje, nekretnine u vlasništvu, obiteljsko zaleđe... Stoga su savjeti o štednji posljednjih godinu, dvije među najtraženijima.

Međutim, ušteda ne može ista u svim dijelovima svijeta. Primjerice, Amerikanci vrlo lako mogu uštedjeti korištenjem kupona za popuste ili besplatne proizvode, kao i tražiti trgovine da usklade cijene artikala. U Europi, barem u Hrvatskoj tako nešto će teško proći.

Na pola puta ste do mirovine? Pratite ove korake i osigurajte miran život u starosti

Reader’s Digest donosi sedam savjeta kako jednostavno u svakodnevnom životu uštedjeti.

Kupujte manje namirnica odjednom

Umjesto da radite zalihe, kupujte više svježe hrane i to u manjim količinama. To se posebno odnosi na kvarljive namirnice poput voća i povrća. Tako ćete potrošiti samo na ono što znate da ćete pojesti kroz nekoliko dana, prije nego što se išta pokvari i propadne. Za to je možda potrebno malo više planiranja obroka, ali svakako se uštedi.

Jedite sezonski

Volite jagode i lubenice? To je u redu, ali ne zaboravite da se radi o voću koje dozrijeva ljeti pa je upravo to doba kad ćete ga naći u ponudi na tržnicama i sniženih cijena. Isto vrijedi i za zimsko voće i povrće kao što su prokulice, zimske tikve, gotovo sve vrste jabuka i agruma. Čak ni većina trgovina ne prodaje te namirnice izvan sezone jer je zbog uvoza puno skuplje, a i zbog uzgoja u staklenicima smatra se lošije kvalitete.

Tvorac aplikacije za lovce na promocije i uštede: Na tjednim kupovinama se može uštedjeti i do 70 eura

Odlična opcija za voće i povrće jest i da sami uzgojite sve što možete. Ako imate dvorište, iskoristite svaki pedalj zemlje – tikvice, blitva, začini poput peršina i bosiljka, sve su to biljke kojima ne treba previše njege. Iskoristite i balkon pa posadite barem cherry rajčice.

Kuhajte više kod kuće

Dobro je poznato da je najskuplji ručak ili večera onaj u restoranu, a u posljednje vrijeme i cijene dostave su postale mnogima nedostižne. Možda se radi o brzoj i jednostavnoj opciji, ali i puno skupljoj od kuhanja kod kuće. Osim toga, kuhanje može povezati obitelj, jest će te svakako zdravije i nećet bacati što je čest slučaj s golemim restoranskim porcijama.

Reciklirajte odjeću

Mnogi tek s djecom shvate koliko je recikliranje odjeće korisno. Naime, djeca doista brzo sve prerastu, a u nižoj dobi, zbog divljanja, vrlo brzo i poderu hlače, tenisice… Stoga je dijeljenje odjeće, kad vam dijete nešto preraste, dalje u obitelji ili prijateljima sasvim normalna i poželjna stvar. Isto bi trebalo prakticirati i među odraslima. Ako imate nešto što niste obukli godinama, a u dobrom je stanju, proslijedite dalje, netko će sigurno cijeniti taj komad odjeće.

Stručnjak za trgovinu savjetuje: Na ovim stvarima nikada ne biste trebali štedjeti

Također, ne treba zaboraviti na second hand shopove.

Ne kupujte impulzivno

Jedna od najvećih grešaka koju svi rade je da odu u veliku trgovinu mješovitom robom kupiti samo vreće za smeće, primjerice, a izađu s dvije pune vreće artikala. Kao prvo, gomilanje stvari samo će vam napraviti nered i potrošit ćete novac koji niste planirali. Zato kupujte smisleno, planirano, a u velike šopinge idite samo s popisom i pokušajte što rjeđe.

Ne morate voziti najnoviji auto

Amerikanci puno češće mijenjaju automobile, piše Elizabeth Heath za Reader’s Digest. Mnogi će, čim otplate kredit, potražiti novi auto dok su Europljani naučeni voziti svoje automobile desetljećima. Ako je to moguće, naravno.

Izbjegavajte dug na kreditnoj kartici

Koliko god je ideja o kreditnoj kartici primamljiva, a često i korisna zbog mogućnosti kupovine na rate nekih vrlo skupih proizvoda, izbjegavajte je dokle god možete. Naime, kamate mogu biti tolike da na koncu možete upasti u dugove umjesto izvući se iz njih.

