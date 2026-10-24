sezona škorpiona
Stare ljubavi, nedovršeni razgovori i velike odluke: Ova četiri znaka posebno će osjetiti promjene
Sezona Škorpiona, koja počinje 23. listopada, prema astrološkim tumačenjima donosi razdoblje velikih emocionalnih promjena, preispitivanja ljubavnih odnosa i suočavanja s prošlošću. Posebno bi mogla utjecati na četiri horoskopska znaka – Škorpiona, Bika, Vagu i Raka.
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Retrogradno kretanje Venere, koje je počelo 3. listopada, te Merkura, koji joj se pridružuje 24. listopada, moglo bi potaknuti povratak starih ljubavi, nedovršene razgovore i preispitivanje važnih životnih odluka. Astrolozi savjetuju oprez, strpljenje i izbjegavanje ishitrenih poteza.
Škorpion
Škorpioni će se naći u središtu promjena. Očekuje ih suočavanje s potisnutim emocijama i starim obrascima ponašanja. Ako uspiju nadvladati ponos i ostati disciplinirani, mogli bi ostvariti ciljeve na kojima dugo rade.
Bik
Bikovima se otvara razdoblje ljubavnih prekretnica. U njihov život mogla bi se vratiti osoba iz prošlosti, no astrolozi upozoravaju da povratak bivšeg partnera ne znači nužno i novi početak. Važno je preispitati dosadašnje kompromise i vlastite emocionalne potrebe.
Vaga
Vage će se suočiti s odlukama koje zahtijevaju hrabrost. Naglasak će biti na postavljanju osobnih granica, oslobađanju od tuđih očekivanja i preispitivanju financijskih navika. Savjetuje im se da izbjegavaju impulzivne odluke.
Rak
Rakove očekuje mirnije i povoljnije razdoblje. U prvi plan dolaze obitelj, dom i emocionalna sigurnost. Mogli bi obnoviti odnose s bliskim osobama, pronaći više vremena za sebe i vratiti se aktivnostima koje ih ispunjavaju.
Prema astrološkim prognozama, nadolazeći tjedni za ove znakove mogli bi biti prilika za zatvaranje starih poglavlja i donošenje odluka koje su dugo odgađali.
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