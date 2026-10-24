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sezona škorpiona

Stare ljubavi, nedovršeni razgovori i velike odluke: Ova četiri znaka posebno će osjetiti promjene

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N1 BiH
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24. lis. 2026. 08:51
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Pexels / Ilustracija

Sezona Škorpiona, koja počinje 23. listopada, prema astrološkim tumačenjima donosi razdoblje velikih emocionalnih promjena, preispitivanja ljubavnih odnosa i suočavanja s prošlošću. Posebno bi mogla utjecati na četiri horoskopska znaka – Škorpiona, Bika, Vagu i Raka.

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Retrogradno kretanje Venere, koje je počelo 3. listopada, te Merkura, koji joj se pridružuje 24. listopada, moglo bi potaknuti povratak starih ljubavi, nedovršene razgovore i preispitivanje važnih životnih odluka. Astrolozi savjetuju oprez, strpljenje i izbjegavanje ishitrenih poteza.

Škorpion

Škorpioni će se naći u središtu promjena. Očekuje ih suočavanje s potisnutim emocijama i starim obrascima ponašanja. Ako uspiju nadvladati ponos i ostati disciplinirani, mogli bi ostvariti ciljeve na kojima dugo rade.

Bik

Bikovima se otvara razdoblje ljubavnih prekretnica. U njihov život mogla bi se vratiti osoba iz prošlosti, no astrolozi upozoravaju da povratak bivšeg partnera ne znači nužno i novi početak. Važno je preispitati dosadašnje kompromise i vlastite emocionalne potrebe.

Vaga

Vage će se suočiti s odlukama koje zahtijevaju hrabrost. Naglasak će biti na postavljanju osobnih granica, oslobađanju od tuđih očekivanja i preispitivanju financijskih navika. Savjetuje im se da izbjegavaju impulzivne odluke.

Rak

Rakove očekuje mirnije i povoljnije razdoblje. U prvi plan dolaze obitelj, dom i emocionalna sigurnost. Mogli bi obnoviti odnose s bliskim osobama, pronaći više vremena za sebe i vratiti se aktivnostima koje ih ispunjavaju.

Prema astrološkim prognozama, nadolazeći tjedni za ove znakove mogli bi biti prilika za zatvaranje starih poglavlja i donošenje odluka koje su dugo odgađali.

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