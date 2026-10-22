Pozamašne božićnice u privatnim tvrtkama: Negdje iznad 1300 eura, evo koliko će tko dobiti

"Kaufland će i ove godine isplatiti božićnicu za sve svoje zaposlenike u iznosu od 400 €, a djecu naših zaposlenika darujemo prigodnim blagdanskim paketom za Sv. Nikolu te isplaćujemo 50€ neto za svako dijete zaposlenika prijavljeno na poreznoj kartici zaposlenika. Isto tako, u prosincu zaposlenicima isplaćujemo i neto bonus do 400 eura", naveli su iz Kauflanda.