NOVAC ZA BLAGDANE
Pozamašne božićnice u privatnim tvrtkama: Negdje iznad 1300 eura, evo koliko će tko dobiti
Božićnice i blagdanske nagrade ove će godine zaposlenicima isplatiti i velike privatne tvrtke i trgovački lanci, a iznosi se razlikuju od poslodavca do poslodavca, pri čemu neki uz božićnicu osiguravaju i dodatne isplate za djecu ili godišnje nagrade.
Konzum će, prema kolektivnom ugovoru, isplatiti božićnicu od 360 eura za oko 10.000 zaposlenika. Osim toga, zaposlenici koji ispunjavaju propisane uvjete dobit će i dar za dijete u iznosu od 120 eura.
"Na ovaj način, kroz isplatu božićnice i dara za dijete, Konzum ulaže oko 3,8 milijuna eura u svoje zaposlenike", poručili su iz kompanije za Net.hr, dodajući da redovito isplaćuju i druge nagrade i naknade.
Kaufland daje više od Konzuma, INA isplaćuje 331 euro
Kaufland će svojim zaposlenicima isplatiti božićnicu u iznosu od 400 eura, što je 40 eura više nego u Konzumu.
"Kaufland će i ove godine isplatiti božićnicu za sve svoje zaposlenike u iznosu od 400 €, a djecu naših zaposlenika darujemo prigodnim blagdanskim paketom za Sv. Nikolu te isplaćujemo 50€ neto za svako dijete zaposlenika prijavljeno na poreznoj kartici zaposlenika. Isto tako, u prosincu zaposlenicima isplaćujemo i neto bonus do 400 eura", naveli su iz Kauflanda.
Iz Ine su potvrdili da će i ove godine, kao i prošle, radnicima isplatiti božićnicu od 331,81 euro neto, u skladu s važećim kolektivnim ugovorom. Isplatom će biti obuhvaćeno gotovo 8000 zaposlenika društava INA Grupe u Hrvatskoj.
"Uz božićnicu, radnicima pripada i dar za svako dijete do 15 godina starosti, u iznosu od 132,72 eura neto po djetetu", potvrdili su za Net.hr.
PBZ zaposlenicima isplaćuje 1333 eura godišnjeg dodatka
Odgovor o blagdanskim isplatama dobili smo i od Privredne banke Zagreb (PBZ), koja je privatizirana 1999. godine.
Iz banke ističu da su briga o zaposlenicima i njihova dobrobit među važnim poslovnim prioritetima te da nastoje osigurati dodatna primanja i pogodnosti kojima nagrađuju njihov doprinos.
"U prosincu će svakom zaposleniku biti isplaćeno ukupno 1.333 eura godišnjeg dodatka na plaću, što uključuje i darovni bon od 133 eura", poručili su iz PBZ-a.
Dodali su da zaposlenicima tijekom godine isplaćuju maksimalni neoporezivi iznos prigodnih nagrada.
U dm-u nagrada u visini mjesečne bruto plaće
Među tvrtkama koje su odgovorile na upit Net.hr-a je i dm, koji će više od 2200 zaposlenika nagraditi stimulacijom u visini njihove pojedinačne mjesečne bruto plaće.
"dm će povodom nadolazećih blagdana za trud i doprinos uspješnom poslovanju nagraditi djelatnike, njih više od 2.200, stimulacijom u razini mjesečne bruto plaće svakog pojedinog djelatnika", odgovorili su iz tvrtke.
Prema prošlogodišnjim podacima, prosječna neto plaća u dm-u, koja se odnosila na sve djelatnike uz 14 isplata i punu satnicu, iznosila je 1892,51 euro.
Uz stimulaciju, zaposlenici će dobiti i dodatnu potporu za svoju djecu.
"dm pruža potporu djelatnicima i u obiteljskom životu te smo za djecu djelatnika do 15 godina pripremili dar u iznosu od 140 eura", poručila je za Net.hr Ana Fostač-Krilčić, prokuristica i voditeljica resora ljudskih resursa te prodajne regije u dm-u.
Končar ne otkriva iznos
Upit o blagdanskim isplatama poslali smo i Končaru, no iz te kompanije nisu željeli otkriti koliko će iznositi nagrade za zaposlenike.
"Informacije o visini i drugim detaljima isplate ne pripadaju podacima koje javno komuniciramo", odgovorili su iz Končara.
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