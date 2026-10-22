Oko 560 radnika dobit će po 29.100 eura zbog izloženosti azbestu. Oporba upozorava na nepravde

"Što se tiče pitanja odšteta, ovaj zakon ne može biti ogledni primjerak jer nije zakon kojim se uređuje zdravstveni nadzor, obeštećenja zbog profesionalne bolesti i ta prava, nego je riječ o dodatnoj naknadi po pravnim osnovama koje su bile realne i moguće", kazala je ministrica te upitala oporbu zašto govore samo o građanima Gospića, a ne i Benkovca, Poznanovca, Varaždina, Samobora.