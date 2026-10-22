juri prema kopnu
VIDEO / Približava se čudovišna oluja: Vjetrovi dosežu gotovo 300 km/h, vlasti se pripremaju za najgore
Najjača oluja ove godine, supertajfun Champi, blago je oslabila u četvrtak dok se približavala Filipinima, Tajvanu i Kini. Unatoč slabljenju, riječ je o iznimno snažnoj oluji koja doseže snagu uragana pete kategorije, s vjetrovima brzine gotovo 300 kilometara na sat.
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Najjača oluja ove godine, supertajfun Champi, blago je oslabila dok se približavala Filipinima, Tajvanu i Kini. Unatoč slabljenju, riječ je o iznimno snažnoj oluji koja doseže snagu uragana pete kategorije, s vjetrovima brzine gotovo 300 kilometara na sat.
Prema podacima američke Nacionalne meteorološke službe, Champi se kreće preko Filipinskog mora, a očekuje se da će postupno gubiti snagu. Ipak, vjetrovi tajfunske jačine protežu se do 160 kilometara od njegova središta, javlja Independent.
Champi se prošlog tjedna razvio u tropsku oluju, a u manje od 48 sati ojačao je do snage uragana četvrte kategorije. Nakon prolaska pokraj Guama 17. listopada prvi je put dosegnuo petu kategoriju, a otad je još dvaput dosegnuo istu razinu intenziteta.
Tajvan otkazuje letove, Kina priprema evakuacije
Tajvanske vlasti izdale su upozorenja za more i kopno jer se očekuje da će oluja najjače pogoditi otok u petak i subotu. Zrakoplovne kompanije otkazale su gotovo 125 letova, obustavljen je trajektni promet, a zatvorene su i brojne turističke atrakcije.
Predsjednik Lai Ching-te pozvao je stanovnike da se pripreme za dolazak tajfuna te da izbjegavaju planine i obalu. Vlasti su rasporedile dodatne crpke za vodu u područjima sklonima poplavama.
U međuvremenu, kineske vlasti pripremaju planove hitne evakuacije. Prema prognozama kineskog Nacionalnog meteorološkog centra, Champi bi mogao pogoditi istočnu obalu Tajvana, a potom i kinesku pokrajinu Fujian, gdje bi trebao stići kao snažna tropska oluja.
Očekuje se da će se tajfun tijekom vikenda postupno udaljavati od Tajvana i nastaviti kretanje prema japanskom otoku Kyushuu.
Na Filipinima je Champi dobio ime Rosal te je postao 18. tropski ciklon zabilježen u toj zemlji tijekom 2026. godine.
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