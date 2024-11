Kada obavljate nabavku namirnica? Evo koji su najbolji i najgori dani za to

Podijeli :

Nakon radnog tjedna, budite se u subotu i pri otvaranju hladnjaku primjećujete da je vrijeme da ga napunite, kao i razne police. Međutim, tako je većini, pa je zbog toga subota jedan najgori dan u tjednu za nabavku namirnica.

U trgovinama mješovitom robom najveće su gužve subotom od 10 do 14 sati.

Dakle, ako morate u nabavku subotu, trebali biste pokušati doći tamo rano ujutro. S obzirom na to da se mnogima ne ustaje rano u subotu, tada su osjetn manje gužve. Kasnije noću također je bolje – i to vrijedi za bilo koji dan, iako ćete se i dalje susresti s više ljudi subotom navečer nego što biste to učinili radnom večeri.

Radnim danom oko 17 sati također su velike gužve u supermarketima jer većina ljudi odlazi s posla i zaustavlja se u kupnji na putu kući.

Kada je najbolje vrijeme za nabavku?

Utorkom navečer iza 20 sati je najmanji promet u supermarketima, prema Drive Researchu. Ponedjeljak se također smatra lakšim danom, ne računajući uobičajenu gužvu kada se ljudi vraćaju s posla. Bilo kojeg dana u tjednu, odlazak ranije ujutro ili kasnije navečer je prilično siguran način za izbjegavanje najvećih gužvi.

Također možete pitati radnike u vašoj trgovini kada su određeni artikli na zalihama, čime se osigurava da su proizvodi koji su vam potrebni dostupni kada kupujete i da možete odabrati najsvježije proizvode (na primjer, nedjelja je općenito poznata kao najgori dan za kupnju svježeg voće).

Svaka trgovina ima drugačiji raspored, a popularni lanci mješovitom robom imaju različite optimalne dane za kupovinu, vezane uz promocije i druge čimbenike, prenosi FR.

