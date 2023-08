Patite od nesanice? Uz ovu metodu mogli biste zaspati za 60 sekundi

Podijeli :

Unsplash

Kada noću ležite budni i borite se s nesanicom, zašto ne biste isprobali trik uz koji možete brže usnuti, a koji čak preporučuju neki liječnici?

Metoda disanja 4-7-8, koju je za The Mirror preporučio liječnik Michael Breus, može vam pomoći da se brzo opustite i utonete u san.

Stručnjaci ne preporučaju alkohol neposredno prije odlaska na spavanje Koliko dugo vam treba da utonete u san? Evo što to oktriva o vašem zdravlju

Umjesto da brojite ovce ili se frustrirate zato što ne možete zaspati, ovaj jednostavan trik temelji se na disanju koje ritmički regulirate. Tehnika disanja 4-7-8 funkcionira tako da polako udahnete kroz nos brojeći do četiri, zadržite dah do sedam, a zatim polako izdahnete kroz usta dok brojite do osam. Ovaj ritam disanja pomaže opuštanju tijela, snižavanju brzine otkucaja srca i pripremi za dubok i miran san.

Ovaj trik, temeljen na drevnoj joga tehnici, popularizirao je dr. Andrew Weil, specijalist integrativne medicine. Dr. Weil preporučuje ponavljanje vježbe dva puta dnevno, ali nikada nemojte raditi više od četiri ciklusa disanja po vježbi tijekom prvog mjeseca. Kada se budete osjećali spremnima za napredak, možete postupno povećavati broj ciklusa na maksimalno osam.

Važno je naglasiti da je bitan omjer 4-7-8, a ne duljina trajanja svake faze disanja. Stoga, možete prilagoditi tempo prema vlastitom ritmu.

