Ovih 15 stvari iz kuće odmah bacite: Stvaraju nered i zauzimaju prostor

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Proljeće je i to za mnoge znači da je vrijeme za veliko čišćenje kuće, a ako ne znate otkuda početi, ovo su odlični savjeti kako očistiti kuću da ona zablista.

Alison Cartwright iz Baltimorea bavi se uređenjem i organizacijom interijera, a u svojim objavama na TikToku dijeli praktične savjete. Jedan od njih prikupio je oko 2,7 milijuna pregleda. Alison kaže da se neki stvari u kući trebate odmah riješiti, a proljeće je pravo vrijeme za to.

1. Šminka kojoj je prošao rok trajanja

Bacite stare kozmetičke proizvode kojima je prošao rok trajanja. Losioni i šminka imaju rok trajanja i mogu sadržavati neke neugodne bakterije.

2. Stari lijekovi

Bacite sve lijekove na recept i one bez recepta kojima je istekao rok trajanja. Budite vrlo oprezni kada ih bacate jer mnoge nije sigurno baciti u WC školjku ili u smeće.

3. Stara pošta i čestitke

“Ne mogu vam opisati koliko ljudi ima hrpe i hrpe stare pošte koja jednostavno zauzima prostor u njihovim domovima jer se boje bacite je u smeće. Slobodno bacite staru poštu. Također, i sve stare rođendanske čestitke, ali pri tome ne mislim na one lijepe sentimentalne čestitke koje ste dobili od svojih voljenih”, govori Alison.

Ova sredstva za čišćenje nikad ne smijete koristiti zajedno! Super trikovi s aluminijskom folijom: Za rublje, suđe, čišćenje…

4. Stare kutije za hranu i smrznuta hrana koja je stajala mjesecima

Bacite sav višak smrznute hrane koja dugo stoji. Riješite se i svake kutije kojoj nedostaje poklopac kao i svakog poklopca koji nema svoju kutiju.

5. Prazne kutije elektroničke opreme

Ove kutije nećete ponovno koristiti, vjerojatno nećete ni prodati tu staru elektroniku, a ako to i učinite – kutija vam ne treba.

6. Odjeća koja vam ne stoji dobro

Bacite odjeću koja vam više ne pristaje odnosno ako je u dobrom stanju poklonite je. Zadržite samo stvari u kojima se osjećate dobro.

7. Hrana kojoj je prošao rok

Bacite hranu kojoj je istekao rok trajanja i koja vam stoji u hladnjaku, smočnici ili ormarima. Stara hrana kojoj je istekao rok samo zauzima prostor u kuhinji.

8. Stari ručnici

Bacite sve stare i dotjerale ručnike. Ako ih planirate prenamijeniti stavite ih sa stvarima za koje vam trebaju. Na primjer, ljudi ponekad vole rezati stare ručnike kako bi napravili krpe za čišćenje. U tom slučaju, ručnike stavite sa sredstvima za čišćenje ili na mjesto gdje držite krpe.

9. Kuhinjski aparati koje ne koristite

Riješite se svih onih kuhinjskih aparata koje nikada ne koristite. Ti predmeti samo zauzimaju prostor u ormarima ili na radnoj površini.

10. Stare gaće i čarape

To su odjevni predmeti koji se vrlo lako mogu zamijeniti i treba ih redovito mijenjati. Sve čarape koje nemaju par također bacite.

11. Stari koferi i torbe

Riješite se dotrajalih kofera i torbi. Nemojte ih koristiti za spremanje stare obuće i odjeće koju nikada ne nosite.

12. Stari kablovi

Bacite sve dodatne kablove i punjače koje imate. To ne znači da ih sve bacite nego samo one viškove ili one za koje ne znate čemu služe, a čuvate ih za svaki slučaj.

13. Nepotrebna posteljina i stare deke

Ako ih imate previše, pogotovo ako imate veći krevet, ormar za posteljinu može lako postati pretrpan. A, ako imate plahte u dimenzijama kreveta kojeg više nemate – bacite i to.

14. Dupli kuhinjski pribor

Riješite se svih duplikata kuhinjskog pribora. Ne trebaju vam četiri otvarača za konzerve. Kada imate previše stvari u kuhinji, to otežava učinkovitost.

15. Olovke

Zadržite nekoliko koje vam se sviđaju i riješite se ostalih, prenosi zadovoljna.rs.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ovo su osobine koje nasljeđujemo od roditelja: Jedna je ključna za uspjeh u životu Scenarij nuklearnog rata: Od lansiranja prvog projektila do kraja svijeta za 72 minute