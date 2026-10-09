u 62. godini
Preminuo je Goran Bare
Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontmen grupe Majke, preminuo je u 62. godini, objavili su u petak mediji.
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Prema pisanju Večernjeg lista, članovi benda pronašli su glazbenika u petak oko 13 sati u njegovu stanu, gdje je ležao bez znakova života.
Bare je rođen u Vinkovcima 1965., a krajem 1984. godine osnovao grupu Majke. Bend je pozornost privukao albumom 'Razum i bezumlje” iz 1990. godine, a širu popularnost učvrstio albumom "Vrijeme je da se krene” iz 1990-ih.
Nakon razdoblja u kojem su Majke prestale djelovati, Bare je nastavio glazbenu karijeru i kao solo izvođač. Album "Izgubljen i nađen”, snimljen s Plaćenicima, donio mu je Porina, a ponovnim okupljanjem Majki i albumom "Teške boje” iz 2011. godine nastavio je nizati uspjehe. Album je osvojio šest glazbenih nagrada Porin.
Kao pjevač i autor, što u grupi Majke, što u solo karijeri, ostavio je dubok trag na domaćoj glazbenoj sceni pjesmama poput "Teške boje", "Mene ne zanima", "Vrijeme je da se krene", "Budi ponosan", "Put ka sreći", "A ti još plačeš".
Bio je poznat po upečatljivim koncertnim nastupima i beskompromisnom pristupu životu i glazbi. Prošao je i teške životne borbe o kojima se nije libio govoriti.
Krajem rujna njegov je nastup s Majkama na festivalu "Modro i zeleno” u Makarskoj prekinut ubrzo nakon izlaska na pozornicu jer se nije osjećao dobro.
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