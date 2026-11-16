Objašnjenje se krije u angažmanu njihove publike i broju interakcija koje ostvaruju njihove objave. Dok je stopa angažmana pratitelja kod Ronalda i Messija oko dva posto, kod Bad Bunnyja i Dhonija približava se 20 posto. To pokazuje da vrijednost nekog profila ne ovisi samo o broju pratitelja, nego i o tome koliko publika reagira na objavljeni sadržaj.