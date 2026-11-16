VRH LJESTVICE
Koliko slavne osobe mogu zaraditi jednom objavom na Instagramu?
Slavne osobe mogu zaraditi milijune eura samo jednom sponzoriranom objavom na Instagramu, a na vrhu ljestvice najvrjednijih profila za oglašivače nalazi se nogometaš Cristiano Ronaldo, čija bi jedna objava mogla vrijediti više od deset milijuna eura.
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Novo istraživanje analitičke platforme PlayersTime pokazalo je kojih je deset Instagram profila najprivlačnije oglašivačima. Među vodećima su nogometaši Cristiano Ronaldo i Lionel Messi te latinoamerički glazbenik Bad Bunny, prenosi Index.hr.
Prema procjenama, Ronaldo bi za jednu sponzoriranu objavu mogao naplatiti čak 10,39 milijuna eura. Objava Lionela Messija procijenjena je na 9,31 milijun eura, a Bad Bunnyjeva na 9,13 milijuna eura.
Četvrto mjesto zauzeo je indijski igrač kriketa MS Dhoni, čija se objava procjenjuje na 8,43 milijuna eura. Na ljestvici se visoko plasirao i njegov sunarodnjak Virat Kohli, također igrač kriketa, koji je s procijenjenom vrijednošću objave od 6,41 milijun eura zauzeo šesto mjesto.
Američka glumica Zendaya našla se na osmoj poziciji. Vrijednost jedne njezine sponzorirane objave procijenjena je na 4,72 milijuna eura. Odmah iza nje, na devetom mjestu, nalazi se Georgina Rodríguez, supruga Cristiana Ronalda, čija bi objava mogla vrijediti 4,48 milijuna eura.
Na ljestvici su se našla i trojica članova južnokorejske K-pop grupe BTS, koji su zauzeli peto, sedmo i deseto mjesto. Njihove objave vrijede između nešto više od četiri i više od sedam milijuna eura.
Član grupe V zauzeo je peto mjesto s procijenjenih 7,22 milijuna eura po objavi. Suga je sedmi, s 5,65 milijuna eura, dok je Jin na desetoj poziciji s 4,24 milijuna eura.
Broj pratitelja nije jedino mjerilo
Zanimljivo je da Bad Bunny i MS Dhoni, unatoč znatno manjem broju pratitelja od Ronalda i Messija, imaju gotovo jednako visoku procijenjenu vrijednost sponzoriranih objava.
Objašnjenje se krije u angažmanu njihove publike i broju interakcija koje ostvaruju njihove objave. Dok je stopa angažmana pratitelja kod Ronalda i Messija oko dva posto, kod Bad Bunnyja i Dhonija približava se 20 posto. To pokazuje da vrijednost nekog profila ne ovisi samo o broju pratitelja, nego i o tome koliko publika reagira na objavljeni sadržaj.
U sklopu istraživanja platforma PlayersTime analizirala je po 20 Instagram profila s najvećim brojem pratitelja u 40 država. Među 20 profila s najvećom procijenjenom vrijednošću sponzoriranih objava samo je pet ženskih, dok preostalih 15 pripada muškarcima.
Podaci su prikupljeni 26. kolovoza 2026. godine, a procjene su izračunate na temelju podataka platforme Social Cat, koja predviđa moguće cijene sponzoriranih objava.
Istraživači pritom upozoravaju da rezultati prikazuju samo potencijalnu vrijednost profila za oglašivače. Iznosi koje slavne osobe u stvarnosti naplaćuju za oglašivačke suradnje mogu se znatno razlikovati od navedenih procjena.
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