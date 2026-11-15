Zagrepčanina izigrao kupac: "Nije preuzeo paket, ne javlja se, ali sada ima moje osobne podatke." Dobili smo odgovor Njuškala o ovome

"Od Njuškala sam dobio opomenu jer im se nisam javio na pozive s fiksnog telefona unutar 24 sata dok sam bio na godišnjem odmoru na moru. Nakon toga dobio sam obavijest da mi je račun suspendiran. I bio je suspendiran sve dok ih nisam povratno nazvao i potvrdio da sam ja - ja. Nisam se javio na tri njihova poziva s meni nepoznatog broja. A bio je vikend i sva tri poziva bila su uvečer. To je bio neki njihov test da vide je li prodavatelj stvaran ili ne. Provjeravali su me iako sam tada imao troznamenkasti broj prodaja preko Njuškala, dok ovaj moj nesuđeni kupac ima samo jednu kupovinu otkad je registriran na Njuškalu."