ODUSTAO BEZ OBJAŠNJENJA
Zagrepčanina izigrao kupac: "Nije preuzeo paket, ne javlja se, ali sada ima moje osobne podatke." Dobili smo odgovor Njuškala o ovome
Ovih dana javio nam se jedan Zagrepčanin (podaci poznati redakciji) ispričavši svoje nedavno iskustvo s prodajom preko Njuškala. Zasad nije pretrpio materijalnu štetu, ali želi upozoriti na moguće rizike kupoprodaje preko internetskih oglasnika.
"Javio mi se čovjek jako zainteresiran za jedan gadget koji sam oglasio za prodaju na Njuškalu za stotinu eura. Nekoliko puta smo kontaktirali i ostavio je dojam da je jako zainteresiran za kupnju. Bilo je čak govora da će osobno preuzeti i dvaput smo se trebali naći uživo, ali oba puta on je odustao pa je na koncu pao dogovor da mu proizvod pošaljem poštom, a on će ga preuzeti na paketomatu", kaže.
No tada se dogodio čudan obrat.
"Niti nakon pet dana nije preuzeo pošiljku koja je stajala u paketomatu i potom mi je vraćena, a prestao se javljati i na poruke i pozive. Posumnjao sam da nešto nije u redu s obzirom na njegovu prethodnu silnu zagrijanost da kupi taj gadget koji sam prodavao."
Nesuđenom kupcu dao osobne podatke
No tada ga je zabrinulo to što je nesuđenom kupcu uslikao i poslao mailom račun i jamstvo proizvoda na kojima su bili i njegovi osobni podaci.
"Tada sam zapravo shvatio da on ima moje podatke - ime, adresu i OIB, koji se mogu zloupotrijebiti. Na njegovom profilu na Njuškalu vidio sam da je dotad imao tek jednu jedinu kupovinu. Sve to bilo mi je sumnjivo pa sam ga odlučio prijaviti Njuškalu. No tamo su mi rekli kako nemaju nikakvih instrumenata za takve situacije. Bilo mi je čudno da barem opomenu ne izdaju."
Sve je to našem čitatelju bilo još čudnije budući da je svojedobno sam zaradio privremenu suspenziju Njuškala.
"Od Njuškala sam dobio opomenu jer im se nisam javio na pozive s fiksnog telefona unutar 24 sata dok sam bio na godišnjem odmoru na moru. Nakon toga dobio sam obavijest da mi je račun suspendiran. I bio je suspendiran sve dok ih nisam povratno nazvao i potvrdio da sam ja - ja. Nisam se javio na tri njihova poziva s meni nepoznatog broja. A bio je vikend i sva tri poziva bila su uvečer. To je bio neki njihov test da vide je li prodavatelj stvaran ili ne. Provjeravali su me iako sam tada imao troznamenkasti broj prodaja preko Njuškala, dok ovaj moj nesuđeni kupac ima samo jednu kupovinu otkad je registriran na Njuškalu."
Vrlo malo slučajeva kada korisnik ne preuzme pošiljku
Slučaj koji nam je opisao ovaj Zagrepčanin otvara pitanja o tome koliko su podaci korisnika sigurni u kupoprodaji preko digitalnog oglasnika poput Njuškala jer se pritom neminovno razmjenjuju i neki osobni podaci koji mogu biti zlouporabljeni.
O tome smo zatražili odgovore na tom internetskom oglasniku.
"Sigurnost i zaštita korisnika na našoj platformi su prioriteti na kojima kontinuirano radimo na više razina: kroz PayProtect, koji štiti kupca i prodavatelja tijekom cijelog procesa trgovanja, kroz dvostupanjsku autentifikaciju prilikom prijave u korisnički račun, kroz obradu prijava korisnika te kroz redovitu edukaciju o sigurnom trgovanju na Njuškalu i Njuškalo blogu. Iskustva korisnika, uključujući i Vašeg čitatelja, uzimamo u obzir pri daljnjem unapređenju zaštite i korisničkog iskustva na platformi", kazala nam je Hana Knez zadužena na Njuškalu za odnose s javnošću.
Na pitanje postoji li na Njuškalu sustav evidentiranja korisnika koji ne preuzimaju pošiljke, kazali su kako je u sustavu vidljivo kada korisnik ne preuzme pošiljku jer se svi statusi PayProtect transakcije prate. No napominju kako takvi slučajevi čine vrlo mali udio u ukupnom broju transakcija i na mjesečnoj razini te se prijave mjere u promilima.
"Nepreuzimanje pošiljke nije kršenje uvjeta korištenja"
Pitali smo i može li ponavljajuće nepreuzimanje pošiljaka dovesti do poduzimanja mjera prema određenom korisniku i prema kojim kriterijima te ima li Njuškalo predviđene mjere za takvo ponašanje?
"Jednokratno nepreuzimanje pošiljke samo po sebi nije kršenje Uvjeta korištenja jer kupac može odustati iz različitih razloga. Upravo je zato PayProtect osmišljen tako da prodavatelj u tom slučaju dobije predmet natrag, a trošak povratne dostave snosi kupac. Ponavljajući obrasci ponašanja koji upućuju na zlouporabu platforme mogu biti osnova za mjere prema korisničkom računu, uključujući suspenziju. Svaki slučaj procjenjujemo pojedinačno, uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti i ponašanje korisnika na platformi. Točne kriterije i pragove ne objavljujemo jer bi njihovo javno iznošenje moglo olakšati zaobilaženje zaštitnih mehanizama."
Tomu dodaju kako mjere prema korisničkim računima ne evidentiraju statistički prema pojedinačnom razlogu, nego svaki slučaj procjenjuju zasebno, na temelju statusa transakcija i ukupnog ponašanja korisnika na platformi. A podatke o mjerama prema pojedinačnim računima ne objavljuju javno.
"S kupcem dijelite samo podatke nužne za transakciju"
Postavlja se i pitanje je li u takvim situacijama prodavatelj dovoljno zaštićen. Naime, kupac je ne preuzevši kupljeni proizvod dobio povrat novca i praktički nije pretrpio ikakvu štetu, dok je prodavatelj izgubio vrijeme, a i druge potencijalne kupce koji od kupovine istog proizvoda možda ne bi odustali. Povrh svega, prodavatelji poput našeg čitatelja, često s kupcima razmjenjuju i dokumente s osobnim podacima.
"Razumijemo da su izgubljeno vrijeme i propuštene prilike neugodnost koju nijedan mehanizam ne može u potpunosti nadoknaditi. Dokumentaciju poput računa ili jamstvenog lista korisnici razmjenjuju međusobno. Njuškalo osobne podatke korisnika ne dijeli s drugim korisnicima. Preporučujemo da se s kupcem dijele samo podaci nužni za transakciju te da se na računu ili jamstvu prije slanja prekriju podaci koji nisu potrebni, poput adrese ili OIB-a. Ako korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nezakonito obrađeni, može se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) s kojom Njuškalo surađuje u skladu sa zakonskim obvezama", kažu u Njuškalu.
Njuškalo upućuje kontrolne pozive prodavateljima
Na koncu, naš čitatelj pita se zašto je svojedobno bio pod suspenzijom Njuškala jer se nije javio na njihov "kontrolni poziv" upućen tijekom vikenda u večernjim satima s njemu nepoznatog broja, dok kupac koji bez objašnjenja ne preuzme kupljenu robu u danom roku i pritom dođe do prodavateljevih osobnih podataka, ne podliježe sličnoj mjeri.
U Njuškalu tumače kako kupac i prodavatelj u transakciji nisu u istom položaju te se stoga razlikuju i postupci prema njima.
"Kontrolni pozivi prodavateljima dio su postupka provjere koji provodimo nakon prijave, kako bismo kupce zaštitili od uplate za predmet ili oglas koji možda nije stvaran. Dok provjera nije završena, račun je privremeno ograničen, a nakon uspješne provjere ponovno je aktivan. Kod nepreuzete pošiljke plaćene putem PayProtecta prodavatelj dobiva predmet natrag, a trošak povratne dostave snosi kupac. Kupci od kupnje mogu odustati iz različitih razloga i to samo po sebi nije kršenje pravila. Svaka nepreuzeta pošiljka bilježi se u sustavu kroz status transakcije, a kada prodavatelj prijavi kupca, dodatno provjeravamo prijavu i povijest prijavljenog računa. Kod ponovljenih obrazaca ili više prijava protiv istog korisnika poduzimamo mjere prema računu", poručili su iz Njuškala.
Naš čitatelj pita se, pak, znači li to da potencijalni prevarant može doći do osobnih podataka minimalno dvoje prodavatelja prije nego što se nešto poduzme.
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