promijenili odluku
Nizozemska će opet bojkotirati Euroviziju zbog Izraela
Nizozemska će i iduće godine bojkotirati Euroviziju zbog sudjelovanja Izraela, objavila je u utorak krovna oragnizacija nizozemskih televizija (NPO).
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NPO je u rujnu prvotno objavio da će sudjelovati na europskom natjecanju, no u novoj izjavi navodi da za to nema „dovoljnu potporu” među kućama koje su njezine članice.
Nacionalna televizija NOS svejedno će prenositi natjecanje koje se u svibnju održava u bugarskom Burgasu.
Nizozemska je i prošle godine bojkotirala natjecanje zbog sudjelovanja Izraela, navodeći vojnu kampanju te države u Pojasu Gaze.
Euroviziju će ove, kao i ove godine, bojkotirati i Irska, piše dpa. Na lanjskom natjecanju u Beču nisu sudjelovali ni Slovenija, Island i Španjolska.
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