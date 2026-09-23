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2027.

Nizozemska ponovno na Eurosongu

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Hina
|
23. ruj. 2026. 18:21
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eurosong, eurovizija, AFP
Fabrice COFFRINI / AFP

Nizozemska će konačno iduće godine sudjelovati na Eurosongu, objavio je u srijedu javni emiter koji će prenositi natjecanje za pjesmu Eurovizije, a prijenos je preuzeo od prethodne medijske kuće koja se povukla u kolovozu.

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"Nizozemski javni emiter ponovno će sudjelovati na Eurosongu od 2027. s nizozemskim kandidatom. Neovisni tim stručnjaka pažljivo će nadzirati proces odabira izvođača", rekao je nacionalni javni emiter NPO.

"EBU, Europska radiodifuzna unija, koja organizira Eurosong od tada je poduzela važne poteze u vezi s pravilima Eurosonga", objavio je NPO.

U kolovozu je emiter Avrotros, koji je odabrao nizozemskog kandidata i emitirao natjecanje nekoliko godina najavio povlačenje, uz objašnjenje da se "više ne može smatrati neutralnim" zbog podjela uzrokovanih ratom u Gazi.

Priznajući da je natjecanje izazvalo "pomiješane osjećaje" u Nizozemskoj NPO je izvijestio da je "od EBU-a izričito zatražio da će karakter festivala biti ujedinjujuć".

"Važno je da kao javni emiter nastavimo sudjelovati u ovom europskom događaju, koji ujedinjuje, osobito u ovakvom trenutku", rekao je direktor za medija NPO-a Jurre Bosman. Natjecanje je nedavno potresao val bojkota povezanih sa sudjelovanjem Izraela u popularnom natjecanju.

U kolovozu su organizatori najavili da će svakoj zemlji uključenoj u oružani sukob biti zabranjeno da organizira natjecanje. No nakon povlačenja s natjecanja Avrotros je objavio da takve promjene "nisu pružale dovoljno povjerenja u obnovu neovisnog i neutralnog karaktera Eurosonga".

Natjecanje za pjesmu Eurovizije u 2027. održat će se 15. svibnja u Burgasu, bugarskom gradu na Crnom moru. Zbog sudjelovanja izraelskog predstavnika ovogodišnje je natjecanje bojkotiralo pet zemalja.

Nizozemska, Island, Španjolska, Irska i Slovenija povukle su se s natjecanja, a zadnje tri zemlje su i odbile emitirati prijenos tog programa.

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eurosong eurosong 2027. nizozemska

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