U ovoj europskoj zemlji mijenjaju se pravila za vozače: Evo na što treba paziti od 2027.

Tomislav Miletic/PIXSELL

Vozače koji putuju automobilom u Austriju očekuje važna promjena. Od 2027. godine na austrijskim autocestama i brzim cestama više se neće koristiti klasične vinjete koje se lijepe na vjetrobransko staklo. Umjesto njih, u primjeni će biti isključivo digitalne vinjete povezane s registarskom oznakom vozila.

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Iako novi sustav donosi jednostavniju kupnju i uklanja potrebu za lijepljenjem i skidanjem naljepnica, vozači moraju obratiti pozornost na nekoliko detalja. Pogrešno upisana registracija ili kupnja vinjete koja još nije postala važeća mogli bi dovesti do dodatnih troškova, piše Marin Marić za Fenix magazin.

Austrija ukida klasične vinjete: Što se mijenja od 2027.?

Austrijska tvrtka za upravljanje autocestama Asfinag od 1. prosinca 2026. prodavat će sve vrste vinjeta isključivo u digitalnom obliku. To uključuje jednodnevne, desetodnevne, dvomjesečne i godišnje vinjete.

Time završava gotovo 30 godina korištenja klasičnih naljepnica, u Austriji poznatih kao „Pickerl”. Posljednja serija klasičnih vinjeta dobila je posebnu crvenu boju.

Digitalna vinjeta povezuje se izravno s registarskom oznakom vozila. Vozači je zato više neće morati lijepiti na staklo, a neće morati ni uklanjati staru naljepnicu nakon isteka njezine valjanosti.

Do kada vrijedi stara godišnja vinjeta?

Postoji važna iznimka za vozače koji već imaju godišnju vinjetu za 2026. godinu.

Prema informacijama austrijskog automobilskog kluba ÖAMTC i njemačkog ADAC-a, godišnja vinjeta za 2026. vrijedi do 31. siječnja 2027. godine.

Od 1. veljače 2027. na austrijskim autocestama i brzim cestama vrijedit će isključivo digitalne vinjete.

Vozači koji planiraju putovanje početkom 2027. trebali bi provjeriti datum isteka svoje postojeće vinjete i pravodobno nabaviti novu ako im je potrebna.

Digitalna vinjeta kupljena putem interneta ne vrijedi uvijek odmah

Jedna od najvažnijih stvari na koju vozači moraju paziti jest vrijeme početka valjanosti digitalne vinjete.

Ako godišnju ili dvomjesečnu vinjetu kupite putem internetske trgovine Asfinaga kao privatni potrošač, ona prema navedenim pravilima može postati važeća tek 18 dana nakon kupnje.

Razlog je zakonsko pravo potrošača na odustajanje od internetske kupnje u roku od 14 dana, uz dodatno vrijeme predviđeno za postupak povrata.

Međutim, postoje iznimke.

Jednodnevne i desetodnevne digitalne vinjete mogu vrijediti odmah, ovisno o odabranom početku valjanosti. Neposredna valjanost moguća je i pri kupnji na službenim prodajnim mjestima i automatima.

Zbog toga vozači koji vinjetu kupuju neposredno prije puta trebaju posebno provjeriti kada ona počinje vrijediti. Sama potvrda o kupnji ne znači nužno da je vozilo već pokriveno važećom vinjetom.

Godišnja vinjeta od 2027. poskupljuje

Promjene donose i nešto višu cijenu godišnje vinjete za osobne automobile.

Prema navedenim podacima austrijskog Asfinaga, cijena godišnje vinjete za 2026. iznosi 106,80 eura. Od 1. siječnja 2027. trebala bi porasti na 108,90 eura.

Vozači koji godišnju vinjetu za 2027. kupe najkasnije do 31. prosinca 2026. moći će je nabaviti po staroj cijeni. To se odnosi i na postojeće pretplatnike.

Prije kupnje ipak je preporučljivo provjeriti aktualni cjenik i uvjete valjanosti na službenim stranicama Asfinaga.

Vožnja bez vinjete može stajati do 3000 eura

Vozači koji se na autocestu ili brzu cestu s obvezom plaćanja cestarine uključe bez važeće vinjete riskiraju visoke troškove.

Prema podacima navedenima u izvornom izvješću, zamjenska cestarina iznosi:

200 eura za osobne automobile, 120 eura za motocikle

Ako vozač odbije platiti zamjensku cestarinu ili je ne podmiri u propisanom roku, može uslijediti prijava nadležnim tijelima. U tom slučaju kazna, prema navodima ÖAMTC-a, može iznositi od 300 do 3.000 eura.

Zato je važno prije ulaska na cestu s obveznom naplatom provjeriti je li vinjeta valjana i je li pravilno registrirana.

Jedna pogrešna znamenka može izazvati probleme

Kod digitalne vinjete posebno je važno točno upisati registarsku oznaku vozila.

Budući da se vinjeta elektronički povezuje s registracijom, zamjena samo jedne znamenke ili slova može značiti da sustav za kontrolu ne prepoznaje valjanu vinjetu za vozilo kojim se vozite.

Njemački autoklub ADAC zato preporučuje da vozači prije plaćanja pažljivo provjere sve podatke.

Dodatna provjera moguća je putem javne evidencije vinjeta na službenim stranicama Asfinaga. Prije polaska preporučljivo je provjeriti je li registracija ispravno unesena i je li vinjeta evidentirana kao važeća.

Što vozači trebaju napraviti prije puta u Austriju?

Kako bi izbjegli nepotrebne troškove, vozači bi prije putovanja trebali provjeriti nekoliko stvari:

Je li za planiranu rutu potrebna vinjeta.

Je li vinjeta važeća na dan putovanja.

Je li registarska oznaka unesena bez pogreške.

Je li vinjeta kupljena putem interneta već stupila na snagu.

Postoji li potvrda da je vinjeta pravilno evidentirana u sustavu

Prelazak na digitalne vinjete trebao bi pojednostaviti korištenje austrijskih autocesta, ali vozači će morati biti pažljiviji pri kupnji i registraciji.

Najvažnije pravilo: prije polaska provjerite valjanost vinjete i točnost registarske oznake. Nekoliko sekundi dodatne provjere može spriječiti nepotrebne troškove i kazne tijekom putovanja.