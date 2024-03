Približavaju se Oscari, hoće li Oppenheimer zaista zasjeniti sve?

Podijeli :

Robyn BECK / AFP

Lančana reakcija pokrenuta fuzijom "Barbie" i "Oppenheimera" doći će do vrhunca ove nedjelje na dodjeli Oscara, gdje se očekuje da će jedan film dominirati crvenim tepihom, a drugi dodjelom.

“Oppenheimer”, drama Christophera Nolana o ocu atomske bombe, polovica prošlogodišnjeg fenomena ‘Barbenheimera’, vodeći je favorit za osvajanje Oscara za najbolji film, ali i za trijumf mnogim drugim kategorijama.

Kombinacija cijenjenog režisera, besprijekorne glumačke postave, pohvala kritičara i uspjeha u kinima te aktualna tema filma znače da „nema opravdanog razloga da se predvidi išta drugo” osim pobjede Oppenheimera, rekao je agenciji France Presse novinar Hollywood Reportera Scott Feinberg.

Sve drugo bilo bi golemo iznenađenje, rekao je.

Priča o nuklearnom fizičaru odlično kotira i u kategorijama za najboljeg režisera, sporednog glumca (Roberta Downey Jr.) te u nizu tehničkih nagrada, od najbolje kinematografije i montaže do zvuka i originalne glazbe.

Cillian Murphy koji igra Roberta Oppenheimera, mogao bi biti nagrađen u kategoriji na najbolju glavnu ulogu, no velika konkurencija mu je Paul Giamatti iz filma “The Holdovers”.

A bude li Nolanov film k tome nagrađen i za najbolji adaptirani scenarij, napravljen po biografiji nagrađenoj Pulitzerom, trijumf filma bit će golem.

“Ove godine sam se većinom odlučio za ‘Oppenheimer’ u svemu”, rekao je jedan član Američke akademije filmskih umjetnosti, tražeći da mu se ne navodi ime jer oni o svojim glasovima ne mogu govoriti javno.

“To je bilo tako monumentalno kinematografsko postignuće… ovo je godina ‘Oppenheimera'”, nastavio je.

Neizvjesno je u borbi za nagradu za najbolju glumicu. Emma Stone, ranije nagrađena zlatnim kipićem za ulogu u ‘La La Landu’, smatra se jednom od najboljih glumica generacije. U filmu ‘Uboga stvorenja’ (‘Poor Things’) ponovno je ostvarila veliku ulogu.

No tu je i Lily Gladstone iz ‘Ubojica Cvjetnog Mjeseca’ (‘Killers of the Flower Moon) iza koje ne stoji samo slavan redatelj Martin Scorsese, nego i povijesni kontekst. Ona želi postati prva Indijanka nagrađena Oscarom.

Ne smije se otpisati i “favorit iz sjene” Sandra Hueller iz francuskog trilera ‘Anatomija Pada’ (‘Anatomie d’une chute’), nominiranog i za najbolji originalni scenarij.

Ružičast tepih

Što je s ‘Barbie’, filmom čije je prikazivanje u kinima krenulo istog ljetnog vikenda kad i ‘Oppenheimera’, zbog čega su mediji skovali termin ‘Barbenheimer’, spojivši dva filma koji su zajedno diljem svijeta zaradili 2,4 milijardi dolara?

Nadrealna feministička komedija vrlo vjerojatno neće ostati nenagrađena. Uz tehničke nominacije poput one za najbolje kostime, ima i dva kandidata za najbolju pjesmu. I ‘What Was I Made For’ Billie Eilish i ‘I’m Just Ken’ glumca Ryana Goslinga bit će izvedene na ceremoniji dodjele.

Margot Robbie, glavna glumica filma, nominirana je u kategoriji producentice, America Ferrera sporedne glumice, a redateljica Greta Gerwig za scenarij.

Za najbolju žensku ulogu favorit je Da’Vine Joy Randolph iz ‘The Holdoversa’, a satirična komedija ‘Američka Fikcija’ mogla bi pobijediti ‘Oppenheimera’ u kategoriji adaptiranog scenarija.

U kategoriji najboljeg dokumentarca pobjeda ’20 dana u Mariupolju’ (’20 Days in Mariupol’) mogla bi, barem na tren, vratiti pozornost na rat u Ukrajini, a Velika Britanija se nada prvom Oscaru u kategoriji stranog filma s dramom o Auschwitzu “Zona interesa” (‘The Zone of Interest’).

Japanska kinematografija nada se, pak, nagradi za najbolje vizualne efekte za ‘Godzilla Minus One’, dok se za najbolji animirani film natječu ‘Dječak i čaplja’ (‘The Boy and the Heron’) Hayaa Miyazakija i “Spider-Man: Putovanje kroz Spider-svijet”.

Dodjelu će po četvrti put voditi komičar Jimmy Kimmel. Njegov hvaljen prošlogodišnji nastup udvostručio je gledanost Oscara u odnosu na one niske iz doba pandemije.

Ceremonija, 96. po redu, održava se u noći na ponedjeljak po hrvatskom vremenu.

