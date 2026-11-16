KRALJEVSKI PAR U INDIJI
Princeza Kate prvi put na velikom putovanju nakon liječenja raka: Otkrila kako se danas osjeća
Britanski princ William i njegova supruga Kate stigli su u ponedjeljak u Mumbai kako bi sudjelovali na godišnjoj dodjeli nagrada Earthshot, što je ujedno prvi veći inozemni posjet princeze od Walesa nakon što je 2024. bila podvrgnuta liječenju od raka.
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Četrdesetčetverogodišnji prijestolonasljednik William i njegova supruga Kate sudjelovat će na nekoliko događanja u Mumbaiju tijekom trodnevnog posjeta.
Za Kate, ovo je prvo zahtjevno inozemno putovanje otkad je prošla kemoterapiju, a iako je trenutačno u remisiji, kaže da bolest i dalje utječe na njezin život.
William, koji je poput svoga oca kralja Karla zalaganje za očuvanje okoliša stavio među svoje najveće ciljeve, nagradu Earthshot utemeljio je 2020. s ciljem pronalaženja rješenja za klimatske promjene.
Pet pobjednika svake godine bude nagrađeno s milijun funti za razvoj svojih projekata.
"Za princa, Earthshot znači zamjenu pesimizma s mogućnostima", rekao je glasnogovornik kraljevskog para u palači Kensington.
Na svečanosti dodjele nagrade u utorak, kraljevskom paru pridružit će se brojne slavne osobe, uključujući glumca Ramija Maleka i britansku pop grupu Take That, koja će prvi puta nastupiti u Indiji.
"Nastupati ovdje prvi puta, nakon svih tih godina, uz iznimne ljude koji stvaraju bolju budućnost za naš planet je zaista posebno", priopćila je grupa.
Kraljevski par će se također susresti s indijskim premijerom Narendrom Modijem u srijedu.
Glasnogovornik Kensingtonske palače rekao je da taj sastanak odražava važnost bilateralnih odnosa dvije zemlje u područjima poput obrane i tehnologije, dok William postupno preuzima sve značajniju ulogu na svjetskoj pozornici.
William i Kate će također sudjelovati na događajima vezanim uz indijski kriket, modu i film.
Od svoje bolesti, Kate je značajno smanjila svoje službene dužnosti, rekavši kako živi dan po dan. I dok njezina javna pojavljivanja postupno rastu, nije se pridružila Williamu na prethodnim inozemnim putovanjima.
Jedini njezin značajan inozemni put od 2024. bio je u svibnju kad je sama otputovala u Italiju na dva dana u sklopu svoga rada na promicanju razvoja djece u najranijoj dobi.
"U bolnici su mi rekli da moj oporavak neće biti linearan. Da će biti dobrih i loših dana i da će potrajati", rekla je u intervjuu objavljenom ovaj tjedan u časopisu Country Life.
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