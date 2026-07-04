ATIPIČNI ENGLEZ
Princ William: Ljubav prema nogometu nisam naslijedio od oca, on ga mrzi
Princ od Walesa poznat je kao ljubitelj nogometa i strastveni navijač kluba Aston Ville, ali to nije naslijedio od oca, kralja Charlesa III.
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"Apsolutno ne. Moj otac mrzi nogomet", rekao je princ William u američkom podcastu New Heights koji vode legende američkog nogometa Travis i Jason Kelce.
"Moja obitelj nema osobito duge veze s nogometom", dodao je William (44) rekavši da "samo nekoliko nas navija za određene klubove" i da je Villu zavolio zahvaljujući školskim prijateljima.
"Dok odrastaš, ne možeš izbjeći razgovore o nogometu, to je posvuda. I moji školski kolege odveli su me na prvu utakmicu", rekao je.
Princ od Walesa je pokrovitelj Engleskog nogometnog saveza i redoviti posjetitelj međunarodnih utakmica.
Intervju je dao nakon pobjede Engleske nad Hrvatskom na Svjetskom nogometnom prvenstvu.
Upitan što bi smatrao uspjehom Engleske na Mundijalu, William je kroz smijeh odgovorio "osvajanje turnira" i dodao da će definitivno otputovati u SAD ako engleska reprezentacija bude igrala u finalu 19. srpnja u New Jerseyu.
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