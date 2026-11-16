Šutnja je s vremenom postala zaštitni znak najbogatijih Rusa, koji su godinama promatrali posljedice s kojima se suočavaju oni koji se usude javno suprotstaviti vlasti. Jedan od najpoznatijih primjera je Mihail Hodorkovski. Nekada najbogatiji Rus financirao je oporbu, a 2003. godine optužio je Putina za korupciju. Nakon toga proveo je deset godina u zatvoru zbog optužbi za utaju poreza i prijevaru, koje je od početka odbacivao.