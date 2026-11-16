Roger Moore utjelovio je Bonda u čak sedam filmova između 1973. i 1985. godine, unijevši u lik nešto više ironije i humora. Nakon njega ulogu je preuzeo Timothy Dalton, koji je snimio dva filma, a potom je stigao Pierce Brosnan. Irski glumac debitirao je 1995. godine u filmu „Zlatno oko” i snimio četiri nastavka prije nego što je ulogu preuzeo Daniel Craig.