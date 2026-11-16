nasljednik daniela craiga
Stiže nova era! Poznato tko je novi James Bond
Robert Pattinson novi je James Bond, potvrđeno je na službenom Instagram profilu.
Prvo su objavili zagonetni video: "Identitet potvrđen", a onda otkrili i da se radi o glumcu Robertu Pattinsonu. Vijest je potvrdio i Amazon, piše BBC.
Ubrzo je filmski studio objavio i prvu fotografiju Pattinsona u prepoznatljivom Bondovu smokingu, potvrdivši njegov angažman. Iz studija su poručili kako će njegov dolazak označiti početak nove ere jednog od najpoznatijih likova u povijesti filma.
Nasljednik Daniela Craiga
Četrdesetogodišnji britanski glumac naslijedit će Daniela Craiga i postati sedmi glumac koji će utjeloviti slavnog britanskog agenta u službenim filmovima iz franšize.
Odabiru novog agenta 007 prethodio je dugotrajan proces, a Pattinson se navodno našao na užem popisu od pet kandidata. Među glumcima koji su se spominjali bili su Josh O’Connor i Callum Turner. Glasine o njegovu angažmanu dodatno su se pojačale nakon informacija da mu je ponuđen povoljniji ugovor od ostalih kandidata.
Prvi Bondov film nakon preuzimanja franšize
Daniel Craig posljednji je put glumio Jamesa Bonda u filmu „Za smrt nema vremena” (No Time to Die), koji je premijerno prikazan 2021. godine, nakon odgode zbog pandemije koronavirusa. Završetak filma donio je svojevrsno zatvaranje jedne ere jer je Bond naizgled poginuo, no završna poruka gledateljima je obećala: „James Bond će se vratiti”.
Craig je tijekom karijere snimio ukupno pet filmova o slavnom agentu, počevši s „Casino Royaleom” iz 2006. godine. Za vrijeme njegova mandata franšiza je ostvarila iznimne kino rezultate, a „Skyfall” iz 2012. godine zaradio je čak 1,1 milijardu dolara diljem svijeta, piše Guardian.
Pattinson će se pojaviti u 26. službenom filmu o Jamesu Bondu, čiji naslov još nije poznat. Bit će to prvi nastavak snimljen nakon što je Amazon MGM Studios 2025. godine za više od milijardu dolara preuzeo prava na franšizu od Barbare Broccoli i Michaela G. Wilsona, nasljednika izvornog producenta Alberta „Cubbyja” Broccolija.
Produkciju će nadgledati David Heyman, poznat po filmovima o Harryju Potteru, i Amy Pascal, producentica filmova o Spider-Manu. Režiju preuzima Denis Villeneuve, redatelj filmske trilogije „Dina”, dok će scenarij napisati Steven Knight, autor serije „Peaky Blinders”.
Od Harryja Pottera do Batmana
Pattinson se tijekom karijere profilirao kao glumac koji se uspješno snalazi u različitim žanrovima i vrstama uloga. Širu pozornost privukao je 2005. godine ulogom Cedrica Diggoryja u filmu „Harry Potter i Plameni pehar”, a svjetsku slavu stekao je kao vampir Edward Cullen u filmskom serijalu „Sumrak”, u kojem je glumio uz Kristen Stewart.
Nakon toga surađivao je s nizom cijenjenih redatelja, među kojima su David Cronenberg, Robert Eggers i Lynne Ramsay. Glumio je u filmovima „Cosmopolis”, „Karta do zvijezda” i „Svjetionik”, a velikim filmskim franšizama vratio se 2022. godine naslovnom ulogom u filmu „The Batman”.
Sedmi glumac koji će utjeloviti slavnog agenta
Jamesa Bonda na velikom je platnu prvi utjelovio Škot Sean Connery u filmu „Dr. No” iz 1962. godine. Njegova interpretacija bila je toliko uspješna da je snimio još četiri filma u sljedećih pet godina, među kojima su „Iz Rusije s ljubavlju”, „Goldfinger” i „Operacija Grom”.
Nakon Conneryja ulogu je kratko preuzeo George Lazenby, koji je glumio u filmu „U službi Njezina Veličanstva” iz 1969. godine, a Connery se potom vratio još jednim nastavkom.
Roger Moore utjelovio je Bonda u čak sedam filmova između 1973. i 1985. godine, unijevši u lik nešto više ironije i humora. Nakon njega ulogu je preuzeo Timothy Dalton, koji je snimio dva filma, a potom je stigao Pierce Brosnan. Irski glumac debitirao je 1995. godine u filmu „Zlatno oko” i snimio četiri nastavka prije nego što je ulogu preuzeo Daniel Craig.
Službeni filmovi o Jamesu Bondu dosad su u kinima zaradili ukupno 7,8 milijardi dolara, čime je franšiza među pet najuspješnijih filmskih serijala svih vremena. Zarada od prodaje proizvoda i sponzorskih ugovora procjenjuje se na još znatno veći iznos.
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