FOTO: Scott A Garfitt/AFP, Vianney Le Caer/Invision/AP

Prošlo je pet godina otkako se Daniel Craig oprostio od uloge Jamesa Bonda u filmu "Za smrt nema vremena" (No Time to Die). Završne scene tad su najavile povratak najpoznatijeg filmskog tajnog agenta, no publika još čeka novog glumca koji će utjeloviti legendarnog 007. U međuvremenu se sve više nagađa o tome tko bi mogao naslijediti Craiga, a utrka za prestižnu ulogu postaje sve zanimljivija.

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Posljednjih tjedana u medijima se pojavljuju brojna imena glumaca koji su navodno sudjelovali na audicijama za 26. film o Jamesu Bondu. Među kandidatima su neka od najpoznatijih imena mlađe generacije, ali i nekoliko neočekivanih izbora.

Prošlog mjeseca pojavile su se informacije da su održana završna testiranja pred kamerama. Među glumcima koji su navodno prošli u uži izbor spominju se Callum Turner, poznat po filmu "Jedina noć" (One Night Only), Jack Lowden iz serije "Spori konji" (Slow Horses) te Josh O'Connor, kojeg publika poznaje iz filma "Izazivači" (Challengers).

Tijekom vikenda pojavila su se još dva iznenađujuća imena. Prema pisanju Deadlinea i Varietyja, na testiranjima su navodno bili i Robert Pattinson, zvijezda filma "Batman", te Nicholas Hoult, koji u novim filmovima o Supermanu glumi Lexa Luthora.

Njihov bi odabir bio posebno zanimljiv jer obojica već imaju važne uloge u velikim filmskim franšizama. Pattinson trenutačno utjelovljuje Batmana, dok Hoult igra jednog od najpoznatijih Supermanovih protivnika.

Variety je kao moguće iznenađujuće kandidate spomenuo i pjevača Harryja Stylesa te glumca Thea Jamesa, poznatog iz serije "Bijeli lotos" (The White Lotus). Styles bi s 32 godine bio najmlađi potencijalni Bond, dok bi 41-godišnji James bio najstariji među spomenutim kandidatima, piše CNN.

Predstavnici glumaca i studija Amazon MGM Studios nisu komentirali nagađanja. Ni sami kandidati zasad nisu otkrili pojedinosti o audicijama. Josh O'Connor ipak je za BBC rekao da je već sama pomisao na mogućnost dobivanja takve uloge bila "nevjerojatno nadrealan trenutak".

Odluka se očekuje do kraja godine

Producentica Amy Pascal, koja je tijekom karijere sudjelovala u nekoliko novih filmskih verzija Spider-Mana, najavila je da bi odluka o novom Bondu mogla biti donesena do kraja godine.

"Pristupamo tome vrlo, vrlo metodično. Daniela Craiga nije lako naslijediti. Potrebno je pronaći nešto doista drukčije, uzbudljivo i posebno", izjavila je Pascal za Deadline tijekom ljeta.

Pritisak na producente velik je jer je riječ o jednoj od najpoznatijih i komercijalno najuspješnijih filmskih franšiza. Posljednji Craigov film, "Za smrt nema vremena", zaradio je više od 900 milijuna dolara. Amazon je 2022. godine za 8,5 milijardi dolara preuzeo MGM, kompaniju koja posjeduje prava na franšizu o Jamesu Bondu.

Uloga 007 ima i posebno mjesto u britanskoj popularnoj kulturi. Dosad je tajnog agenta na velikom platnu utjelovilo samo šest glumaca. Prvi je bio Sean Connery, koji se kao Bond pojavio 1962. godine u filmu "Dr. No".

Iako se tradicionalno očekuje da Bond bude Britanac, ta se praksa nije uvijek strogo poštovala. Pierce Brosnan, koji je glumio agenta u četiri filma prije Craiga, rođen je u Irskoj, dok je Australac George Lazenby utjelovio Bonda u filmu "U službi Njezinog Veličanstva" iz 1969. godine.

Brosnan ima svog favorita, novi film režira Denis Villeneuve

O mogućim nasljednicima Daniela Craiga oglasio se i Pierce Brosnan. U razgovoru za Vanity Fair prošlog tjedna pohvalio je Calluma Turnera, supruga pjevačice Due Lipe, istaknuvši da je riječ o snažnom glumcu.

Brosnan je pritom pohvalio sve glumce koji se spominju u završnom krugu izbora, navodeći da imaju glumački talent, fizičku prisutnost i potencijal za dugogodišnju karijeru.

"Tko god dobije tu ulogu, želim mu sve najbolje, kao i snagu i hrabrost", poručio je bivši James Bond.

Novi film o slavnom agentu režirat će Denis Villeneuve, redatelj poznat po filmskom serijalu "Dina". S obzirom na iskustvo rada na velikim filmskim franšizama, od njega se očekuje da donese novu viziju priče o agentu 007.

Villeneuve se zasad suzdržava od komentara o izboru glavnog glumca. Na svečanosti u Los Angelesu tijekom vikenda priznao je da pažljivo bira riječi jer bi svaka njegova izjava mogla biti detaljno analizirana.

"Ne bih sad trebao ništa komentirati jer će se svaka riječ koju izgovorim pomno analizirati. Mogu samo reći da se odlično zabavljam", rekao je redatelj za Variety.