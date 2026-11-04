Tko će biti novi James Bond? Pierce Brosnan odabrao svog nasljednika

"Sada sam samo gledatelj. Običan sam čovjek koji s nestrpljenjem iščekuje vidjeti tko će preuzeti ovu legendarnu ulogu u povijesti kinematografije. Svi glumci koji se trenutačno spominju ljudi su kojima se divim. Callum, Callum Turner, netko je s kim sam radio i iznimno je snažan glumac", rekao je Brosnan.