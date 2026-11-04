uskoro službena objava?
Tko će biti novi James Bond? Pierce Brosnan odabrao svog nasljednika
Bivši glumac Jamesa Bonda Pierce Brosnan otkrio je tko je njegov favorit među glumcima za koje se nagađa da bi mogli postati novi agent 007. Prema medijskim napisima, Jack Lowden, Josh O'Connor i Callum Turner glavni su kandidati za nasljednika Daniela Craiga, a službena objava navodno bi mogla uslijediti uskoro.
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Bivši James Bond dao je svoju podršku Callumu Turneru, jednom od glavnih kandidata za prestižnu ulogu agenta 007. Očekuje se da će službena objava o tome tko će biti novi James Bond uslijediti prije kraja godine, prenosi Euronews.
U novom intervjuu za Vanity Fair Brosnan je pohvalio sve kandidate, ali je posebno izdvojio Calluma Turnera.
Njih dvojica zajedno su glumila u drami The Only Living Boy in New York iz 2017. godine, u kojoj su glumili oca i sina.
"Sada sam samo gledatelj. Običan sam čovjek koji s nestrpljenjem iščekuje vidjeti tko će preuzeti ovu legendarnu ulogu u povijesti kinematografije. Svi glumci koji se trenutačno spominju ljudi su kojima se divim. Callum, Callum Turner, netko je s kim sam radio i iznimno je snažan glumac", rekao je Brosnan.
Dodao je: "Svi imaju glas, fizičku pojavu i karizmu pred kamerama. Svi ti mladi glumci imaju potencijal za dugotrajnu karijeru."
Govoreći o savjetu koji bi dao budućem Jamesu Bondu, Brosnan je poručio:
"Tko god dobije tu ulogu, želim mu sve najbolje u životu, mnogo snage i hrabrosti. Teško je predvidjeti tko će to biti, ali s nestrpljenjem iščekujem vijest i proslavu izbora novog Jamesa Bonda."
Brosnan pohvalio i budućeg redatelja
Sedamdesettrogodišnji glumac pohvalio je i redatelja novog filma o Bondu, Denisa Villeneuvea.
"Mislim da ćemo ostati bez daha. Doista to mislim. On je redatelj koji ruši konvencije. Njegov je rad vizionarski, a njegova suptilnost i maštovitost u radu s kamerom i pripovijedanju toliko su snažne i dojmljive da ih gotovo možete osjetiti", rekao je Brosnan.
Dodao je da iznimno cijeni Villeneuvea i da se veseli vidjeti njegov novi film.
Ovoga tjedna pojavila su se nova nagađanja o izboru glavnog glumca jer su ljudi iz filmske industrije sve uvjereniji da je 36-godišnji Callum Turner dobio ulogu Jamesa Bonda.
Tko su ostali kandidati?
Što se tiče ostalih kandidata za ulogu agenta 007, Jack Lowden nedavno je dobio podršku svojih kolega iz serije Slow Horses, Garyja Oldmana i Kristin Scott Thomas.
Njegov kolega Josh O'Connor, također 36-godišnjak, izjavio je da mu laska što ga se smatra kandidatom, ali nije želio ni potvrditi ni demantirati nagađanja.
Kada ćemo doznati tko je novi James Bond?
Točan datum konačne odluke o izboru glumca još nije poznat. Međutim, očekuje se da će ime novog Bonda biti objavljeno do kraja godine.
Producentica 26. filma o Jamesu Bondu, Amy Pascal, još je u kolovozu izjavila da je kraj godine vrlo izgledan termin za službenu objavu.
Novi film o Jamesu Bondu režirat će kanadski redatelj i četverostruki kandidat za Oscara Denis Villeneuve, dok će scenarij napisati Steven Knight, tvorac popularne serije Peaky Blinders.
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