PRVO JE BIO ORBAN...
Šušnjar ne skriva zadovoljstvo nakon Vučićevog poraza: "Što vam još mogu obećati?"
Hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar na društvenoj mreži X osvrnuo se na izborne poraze mađarskog premijera Viktora Orbána i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, pritom ne skrivajući zadovoljstvo takvim raspletom.
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"Prvo Orbán i Szijjártó. Malo smo raspravljali na X-u pa su izgubili izbore. Sad odoše Vučić i Brnabić", napisao je Šušnjar.
U šaljivom tonu potom je dodao:
"Ne tvrdim da postoji uzročno-posljedična veza, ali kao pravnik primjećujem obrazac. Što vam još mogu obećati?"
Prvo Orbán i Szijjártó. Malo smo raspravljali na X-u pa su izgubili izbore. Sad odoše Vučić i Brnabić. Ne tvrdim da postoji uzročno-posljedična veza, ali kao pravnik primjećujem obrazac. Što vam još mogu obećati? https://t.co/HYo3Z8nwcF— Ante Šušnjar (@susnjar_a) October 25, 2026
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