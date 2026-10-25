Šušnjar ne skriva zadovoljstvo nakon Vučićevog poraza: "Što vam još mogu obećati?"

Prvo Orbán i Szijjártó. Malo smo raspravljali na X-u pa su izgubili izbore. Sad odoše Vučić i Brnabić. Ne tvrdim da postoji uzročno-posljedična veza, ali kao pravnik primjećujem obrazac. Što vam još mogu obećati? https://t.co/HYo3Z8nwcF