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PRVO JE BIO ORBAN...

Šušnjar ne skriva zadovoljstvo nakon Vučićevog poraza: "Što vam još mogu obećati?"

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N1 Hrvatska
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25. lis. 2026. 22:30
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Ante Šušnjar
N1

Hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar na društvenoj mreži X osvrnuo se na izborne poraze mađarskog premijera Viktora Orbána i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, pritom ne skrivajući zadovoljstvo takvim raspletom.

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"Prvo Orbán i Szijjártó. Malo smo raspravljali na X-u pa su izgubili izbore. Sad odoše Vučić i Brnabić", napisao je Šušnjar.

U šaljivom tonu potom je dodao:

"Ne tvrdim da postoji uzročno-posljedična veza, ali kao pravnik primjećujem obrazac. Što vam još mogu obećati?"

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Teme
aleksandar vučić ante šušnjar izbori u srbiji

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