VIDEO / Incident na samom kraju koncerta: Pipsi izgubili strpljenje i prekinuli koncert

"Atmosfera je bila odlična tijekom cijelog koncerta, a onda je pred sam kraj došlo do problema. Svirali su pjesmu 'Gume na kotačima', publika je bila u deliriju jer je to jedna od njihovih jačih pjesama. Tijekom refrena netko je bacio čašu s pićem unatrag i u tom su trenutku čaše počele letjeti na sve strane", ispričao nam je čitatelj.