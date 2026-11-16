burna reakcija
VIDEO / Incident na samom kraju koncerta: Pipsi izgubili strpljenje i prekinuli koncert
Nakon drugog incidenta nastup je prekinut, a koncert, koji je do tada protekao u odličnoj atmosferi, završio je prije planiranog kraja.
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Koncert zagrebačkog rock-sastava Pips, Chips & Videoclips u Zaboku završio je neočekivanim incidentom. Nakon večeri obilježene odličnom atmosferom, pjesmom i plesom, nastup je pred sam kraj prekinut jer je dio publike počeo bacati čaše s pićem prema pozornici.
Čitatelj koji je prisustvovao koncertu za N1 je opisao što se događalo i kako je došlo do prekida nastupa.
"Atmosfera je bila odlična tijekom cijelog koncerta, a onda je pred sam kraj došlo do problema. Svirali su pjesmu 'Gume na kotačima', publika je bila u deliriju jer je to jedna od njihovih jačih pjesama. Tijekom refrena netko je bacio čašu s pićem unatrag i u tom su trenutku čaše počele letjeti na sve strane", ispričao nam je čitatelj.
Kako kaže, nalazio se u trećem redu, s desne strane pozornice, pa je i sam završio zaliven pićem.
"Nas je također dosta zalilo. Nekoliko čaša palo je blizu pozornice, a oko mikrofona i pojačala sve je bilo mokro. Onda je jedna čaša pala izravno na pozornicu, pogodila Rippera i potpuno smočila drugi mikrofon. Tada je počeo psovati i vrijeđati nepoznatog počinitelja", opisao je.
Prema njegovim riječima, pjevaču je trebalo otprilike 30 sekundi da se smiri, nakon čega je ipak nastavio nastup.
"Međutim, kada je ponovno došao refren i dio pjesme u kojem publika preuzima pjevanje, netko je namjerno bacio još jednu čašu prema njemu. Tada je rekao: 'Gotovo, kraj', a pri odlasku s pozornice poručio je: 'Fuck off'", ispričao nam je čitatelj.
Nakon drugog incidenta nastup je prekinut, a koncert, koji je do tada protekao u odličnoj atmosferi, završio je prije planiranog kraja.
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