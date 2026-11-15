Još jedna značajka bila je ono što su nazvali „ublažavajućim lol-om”. Primjerice, poruka bi mogla glasiti: „Trebala bi mi poslati svoju golu snimku lol.” Time se ublažava ozbiljnost seksualnog zahtjeva jer se stvara dojam da je riječ o šali. To također može poslužiti kao potpora kasnijim tvrdnjama da zahtjev nije bio ozbiljan, što bi mogla biti korisna taktika tijekom suđenja. O svrsi takvog postupanja možemo samo zaključivati, ali ono upućuje na istu strategiju stvaranja mogućnosti za poricanje vlastitih namjera, piše Chiang.