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NASA poziva ljude diljem svijeta da u utorak navečer upale svjetla i pošalju signal svemiru kako bi obilježili povijesni trenutak – letjelica Voyager 1 uskoro će se naći na udaljenosti od jednog svjetlosnog dana od Zemlje, što dosad nije dosegnuo nijedan drugi objekt koji je izradio čovjek.

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Američka svemirska agencija NASA pozvala je javnost da se u utorak, 17. studenoga, nakon zalaska sunca pridruži globalnoj akciji pod nazivom "Shine Bright for Voyager’s Light-Day" i na simboličan način obilježi izniman uspjeh misije Voyager 1.

Ideja je jednostavna: sudionici trebaju usmjeriti izvor svjetlosti prema nebu i Morseovom abecedom poslati tri slova – V, G i R, što je pozivni znak NASA-ine misije Voyager.

Za sudjelovanje se može upotrijebiti obična svjetiljka, svjetlo na biciklu, solarna svjetiljka ili mobitel. NASA je pripremila i automatski alat koji putem zaslona mobitela ili tableta može samostalno odašiljati signal Morseovom abecedom.

"Jednostavan čin. Zajednički trenutak. Proslava najdaljeg dosega čovječanstva", poručuju iz NASA-e.

Što znači jedan svjetlosni dan?

Udaljenost od jednog svjetlosnog dana ne označava vrijeme, nego udaljenost koju svjetlost prijeđe tijekom 24 sata. Riječ je o približno 25,9 milijardi kilometara.

Voyager 1 tako se približava još jednom povijesnom rekordu, gotovo 50 godina nakon što je započeo svoje putovanje.

Kako poslati signal Voyageru?

NASA je objavila upute za sve koji žele samostalno sudjelovati u akciji. Za slanje signala potrebno je uključivati i isključivati svjetlo u određenom ritmu.

U Morseovoj abecedi kratki bljeskovi predstavljaju točke, a dulji crtice. Kratki bljeskovi trebaju trajati manje od sekunde, dok se dulji zadržavaju približno jednu sekundu. Između znakova potrebno je napraviti kratku stanku, a između pojedinih slova pauzu od najmanje jedne sekunde.

Slova se šalju ovim redoslijedom:

V: tri kratka bljeska i jedan dugi.

tri kratka bljeska i jedan dugi. G: dva duga bljeska i jedan kratki.

dva duga bljeska i jedan kratki. R: jedan kratki, jedan dugi i još jedan kratki bljesak.

NASA preporučuje ponavljanje cijelog niza tijekom približno jedne minute. Sudionici mogu fotografirati ili snimiti svoje sudjelovanje te objaviti snimke na društvenim mrežama uz oznaku @NASA.

Voyager već nosi poruku u Morseovoj abecedi

Iz NASA-e podsjećaju i na zanimljiv detalj: letjelice Voyager 1 i Voyager 2 već nose poruku zapisanu Morseovom abecedom.

Riječ je o Zlatnoj ploči (Golden Record), svojevrsnoj međuzvjezdanoj razglednici koja sadržava glazbu, zvukove našeg planeta i poruke ljudi sa Zemlje. Na njoj se nalazi i latinska izreka "Ad astra per aspera", što znači "preko trnja do zvijezda".

Gdje se nalaze letjelice Voyager?

Voyager 1 i njegov blizanac Voyager 2 jedine su svemirske letjelice koje su dosad djelovale izvan heliosfere, zaštitnog područja koje stvaraju Sunčeve čestice i magnetska polja.

Voyager 1 dosegnuo je međuzvjezdani prostor 2012. godine, dok je Voyager 2 do iste granice stigao 2018. godine.

Obje letjelice lansirane su 1977. godine i nastavljaju putovanje međuzvjezdanim prostorom.