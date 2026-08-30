ROMAN NAPUSTIO ZEMLJU
NASA lansirala moćni teleskop: Bivši špijunski satelit istraživat će najveće zagonetke svemira
NASA je u nedjelju pokrenula novu misiju posvećenu istraživanju nekih od najvećih zagonetki astrofizike i kozmologije, lansiravši novi vodeći astronomski teleskop američke svemirske agencije - prenamijenjeni špijunski satelit koji će snimati panoramske prizore svemira.
Svemirski teleskop Nancy Grace Roman, projekt vrijedan oko četiri milijarde dolara, lansiran je iz NASA-ina Svemirskog centra Kennedy u Cape Canaveralu na Floridi raketom Falcon Heavy tvrtke SpaceX, pod vedrim nebom neposredno nakon izlaska sunca.
Misija je planirana na pet godina, premda je NASA objavila da bi teleskop mogao imati dovoljno goriva za još pet godina rada. Teleskop, koji će biti smješten u orbiti iza Mjeseca, namijenjen je istraživanju svemirskih zagonetki poput tamne energije i tamne tvari, a služit će i za testiranje gravitacije na golemim udaljenostima te potragu za egzoplanetima, odnosno planetima izvan našega Sunčeva sustava.
Nedjeljno lansiranje označilo je „završetak za inženjere, ali početak za znanstvenike“, rekla je Julie McEnery, glavna znanstvenica projekta teleskopa Roman. „Osjećam se kao da stojim na rubu ponora i upravo se spremamo zakoračiti u nepoznato.“
Teleskop je prvo bio namijenjen špijunskim satelitima
Novi teleskop nazvan je po Nancy Grace Roman (1925.-2018.) prvoj glavnoj astronomkinji NASA-e, poznatoj kao „majka Hubblea“ zbog ključne uloge u razvoju svemirskog teleskopa Hubble.
Teleskop je prvotno bio projektiran za program špijunskih satelita američkog Nacionalnog ureda za izviđanje (NRO), dijela američke obavještajne zajednice koji upravlja najmoćnijim američkim špijunskim satelitima. Program je premašio predviđeni proračun i bio obustavljen, a NRO je 2012. satelit ustupio NASA-i, koja ga je prenamijenila za istraživanje svemira, prenosi agencija Reuters.
Roman će putovati prema orbitalnoj lokaciji poznatoj kao Lagrangeova točka L2, udaljenoj oko 1,6 milijuna kilometara od Zemlje. Znanstvenici će sljedećih 90 dana provesti puštajući teleskop u rad i pripremajući ga za znanstvena istraživanja. Očekuje se da će Roman svoje prve snimke visoke razlučivosti poslati „prije zimskih blagdana“, rekla je voditeljica projekta Jackie Townsend.
Nadogradit će svemirski teleskop James Webb
Roman će nadograditi mogućnosti drugih svemirskih opservatorija u orbiti, poput svemirskog teleskopa James Webb, lansiranog 2021., i svemirskog teleskopa Hubble, lansiranog 1990. godine. „Nimalo ne sumnjam da će Roman postati jednako poznat kao ti veliki instrumenti znanstvenih otkrića“, rekao je novinarima ravnatelj NASA-e Jared Isaacman.
McEnery je ranije rekla da Roman ima otprilike jednaku osjetljivost i oštrinu slike kao Hubble, ali će svemir moći pregledavati mnogo brže. Roman može snimiti cijelu našu galaktiku Mliječnu stazu za mjesec dana, dok bi Hubbleu za isti posao trebalo cijelo stoljeće, navela je McEnery.
Tijekom nedjeljne konferencije za novinare Isaacmana je nazvao predsjednik Donald Trump, a Isaacman je uključio zvučnik i približio telefon mikrofonu. Trump je rekao da je lansiranje „izgledalo prekrasno na televiziji“. „Radite fantastičan posao, a ja vam osiguravam sav taj novac“, rekao je Trump, misleći na NASA-in proračun za 2026. od približno 24 milijarde dolara, koji je opstao unatoč ranijem prijedlogu Bijele kuće da se financiranje agencije smanji za oko šest milijardi dolara. Trumpova administracija pokušala je tijekom oba njegova predsjednička mandata ukinuti projekt Roman ili smanjiti njegovo financiranje, ali ga je Kongres sačuvao. Prema NASA-i, teleskop je lansiran devet mjeseci prije predviđenog roka.
Razlika između Romana i Jamesa Webba
Teleskop Webb je omogućio novo razumijevanje rane povijesti svemira, među ostalim otkrivši da su se prve galaktike formirale ranije i bile veće nego što se dotad pretpostavljalo. Webb može promatrati goleme udaljenosti, a time i duboko u prošlost, zbog vremena koje je svjetlosti potrebno da prijeđe put kroz svemir. Roman je, s druge strane, sposoban snimati panoramske prizore.
NASA Roman uspoređuje sa širokokutnim objektivom fotoaparata, a Webb sa zum-objektivom. „Webb je projektiran tako da može zaviriti vrlo duboko u svemir s iznimnom osjetljivošću, što nam omogućuje pronalaženje rijetkih pojava u ranom svemiru“, rekla je McEnery na ranijem brifingu, dok Roman pruža „široku sliku koja nadopunjuje dubinske poglede koje nam omogućuje Webb“.
Roman će pomoći u razumijevanju dviju zagonetnih sastavnica svemira – tamne energije i tamne tvari – izradom dosad najopsežnije trodimenzionalne karte svemira. Njegovo glavno istraživanje, za koje će biti potrebno više od godinu dana, obuhvatit će više od dvije milijarde galaktika.
Znanstvenici se žele približiti rješenju dvije zagonetke
Veliki prasak prije otprilike 13,8 milijardi godina označio je početak svemira, koji se otad neprestano širi. To se širenje ubrzava, a pretpostavlja se da je uzrok tome nevidljiva sila nazvana tamnom energijom. Svemir se sastoji od obične tvari - zvijezda, planeta, plina, prašine i svega ostalog što poznajemo na Zemlji - te tamne tvari i tamne energije. Obična tvar čini možda pet posto ukupnog sadržaja svemira. Tamna tvar, za čije postojanje znamo zahvaljujući njezinu gravitacijskom utjecaju na galaktike i zvijezde, mogla bi činiti oko 27 posto, a tamna energija oko 68 posto.
Mjereći Romanom privlačno djelovanje tamne tvari i potisno djelovanje tamne energije diljem svemira, znanstvenici će se, prema NASA-i, približiti rješenju tih dviju zagonetki više nego ikada prije. Roman će provesti i jednu od najopsežnijih potraga za egzoplanetima dosad. Očekuje se da će otkriti tisuće novih planeta te prvi put omogućiti statistički pregled planetarnih sustava sličnih našemu.
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