NASA lansirala moćni teleskop: Bivši špijunski satelit istraživat će najveće zagonetke svemira

Tijekom nedjeljne konferencije za novinare Isaacmana je nazvao predsjednik Donald Trump, a Isaacman je uključio zvučnik i približio telefon mikrofonu. Trump je rekao da je lansiranje „izgledalo prekrasno na televiziji“. „Radite fantastičan posao, a ja vam osiguravam sav taj novac“, rekao je Trump, misleći na NASA-in proračun za 2026. od približno 24 milijarde dolara, koji je opstao unatoč ranijem prijedlogu Bijele kuće da se financiranje agencije smanji za oko šest milijardi dolara. Trumpova administracija pokušala je tijekom oba njegova predsjednička mandata ukinuti projekt Roman ili smanjiti njegovo financiranje, ali ga je Kongres sačuvao. Prema NASA-i, teleskop je lansiran devet mjeseci prije predviđenog roka.