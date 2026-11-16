Govoreći o susretu Trumpa, Xija i Putina u odnosu na okolnosti i vođe iz Jalte, Jakovina kaže da je nestalo značenje Europe i da tu više nema ni Europske unije ni europskih sila. "Pojavila se Kina koja je bila najmanje zainteresirana za ovakav susret. Međutim, Rusi su za to najviše zainteresiraju i na ovaj način dobivaju ono što je Rusija najviše htjela od raspada SSSSR-a, da ju se tretira kao supersilu. To je bila duboka frustracija ne samo Putina, ali osobito njega", pojasnio je.