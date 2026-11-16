tvrtko jakovina
Povjesničar o sastanku "velike trojke": Rusija dobiva ono što je najviše htjela od raspada SSSR-a
Povjesničar Tvrtko Jakovina gostovao je u Studiju uživo kod Hrvoja Krešića i komentirao 100. obljetnicu rođenja Mike Tripala, kao i najavljeni sastanak Donalda Trumpa, Xi Jinpinga i Vladimira Putina.
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Jakovina je istaknuo da su danas u HND-u promovirali knjigu "Tripalo" koja, kako kaže, donekle promovira djelatnost Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo i bavi se temama izgradnje pravne države, borbe za demokraciju, pitanja mladih, korupcije, sudstva.
"Jedan od važnih segmenata Centra je i briga za ono što je bio Miko Tripalo. Danas smo se podsjetili što je za drugu polovicu 20. stoljeća značio Tripalo, i općenito vizija Hrvatske nekoga tko je iz ultrabogate patricijske obitelji, nakon što je ukrao pištolj talijanskom oficiru, otišao u partizane", rekao je na početku.
Najavljen je sastanak između Donalda Trumpa, Xi Jinpinga i Vladimira Putina, a mediji i komentatori već povlače veze s Jaltom. Spominje se nova podjela svijeta.
"Uvijek je logično kad se u ovakvom formatu i sami susreću lideri, pogotovo lideri supersila. Ja bih rekao da čak i kad nemate takvu težinu kao što nose predsjednici Rusije, SAD-a i Kine, neki takav sastanak, ako je u pravom formatu, može biti zanimljiv", rekao je.
Dodao je da je Jalta imala trajni prizvuk podjele na jedan i drugi blok, arbitrarno povučene crte kroz europski kontinent. "Ja bih dodao da ako se traži trenutak kad su se ratni pobjednici počeli detaljnije razgraničavati, onda bi to bio Potsdam, po završetku 2. svjetskog rata, a manje Jalta koja je održana u veljači 1945. godine", rekao je.
Jakovina je podsjetio da je tad oboljeli američki predsjednik došao "na noge" Staljinu, a trebala je, kaže, hrabrost da Churchill i Roosevelt dođu i istovremeno konvoji aviona ne budu zamijenjeni za eventualni neprijateljski avion. Istovremeno, pojašnjava, sastanak u Jalti se održava pod dubokim dojmom isprva uspješne njemačke ofenzive u Ardenima. "Jalta je bila puno više ratna konferencija nego što je poratna konferencija", rekao je.
Govoreći o susretu Trumpa, Xija i Putina u odnosu na okolnosti i vođe iz Jalte, Jakovina kaže da je nestalo značenje Europe i da tu više nema ni Europske unije ni europskih sila. "Pojavila se Kina koja je bila najmanje zainteresirana za ovakav susret. Međutim, Rusi su za to najviše zainteresiraju i na ovaj način dobivaju ono što je Rusija najviše htjela od raspada SSSSR-a, da ju se tretira kao supersilu. To je bila duboka frustracija ne samo Putina, ali osobito njega", pojasnio je.
Jakovina kaže da, nažalost, vidimo ideju američkog predsjednika kako on vidi nešto što također duboko odudara od same naravi SAD-a, a to je tradicionalni imperijalni pogled na svijet. Ali, kako kaže, taj pogled iz 19. stoljeća Trump je najviše zagovarao i takvim ga vidi.
To što na sastanku nema nikoga iz Europe, kaže, možda i nije iznenađenje. Navodi da se promijenio položaj Europe i europskih zemalja na međunarodnoj sceni.
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