Novo cjepivo protiv raka obećava: Značajno smanjuje rizik od povratka melanoma

Afif Ramdhasuma/Unsplash

Znanstvenici iz Australije ostvarili su značajan napredak u liječenju raka kože jer je personalizirano mRNA cjepivo u kliničkom ispitivanju smanjilo rizik od povratka melanoma ili smrti za 42 posto u usporedbi sa standardnom imunoterapijom.

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Prošlo je 20 godina otkako su australski istraživači razvili prvo cjepivo na svijetu posebno osmišljeno za prevenciju raka. Zahvaljujući cjepivu protiv humanog papiloma virusa (HPV), Australija je na putu da postane jedna od prvih zemalja u svijetu koje će iskorijeniti rak vrata maternice, piše Science Alert.

Sada su australski znanstvenici postigli još jedan važan uspjeh, ovaj put u liječenju raka kože.

Rezultati bolji od onih kojima su se istraživači nadali

Prvo personalizirano mRNA cjepivo protiv raka pokazalo je uspješne rezultate u kliničkom ispitivanju treće faze. U usporedbi s primjenom same standardne imunoterapije, smanjilo je rizik od povratka melanoma ili smrti za 42 posto.

Rezultati su čak i bolji od onih kojima su se istraživači nadali. Georgina Long, onkologinja iz Australskog instituta za melanom (MIA) i glavna istraživačica međunarodnog ispitivanja, predstavila je rezultate na kongresu Europskog društva za medicinsku onkologiju 2026. godine.

Očekuje se da će rezultati biti objavljeni u časopisu New England Journal of Medicine.

"Ovi nalazi predstavljaju suštinsku promjenu u našem pristupu liječenju raka: korištenje imunološkog sustava na personaliziraniji način kako bi se smanjio rizik od povratka melanoma ili smrti", rekla je Long.

"Ovo nikada prije nije postignuto u povijesti razvoja lijekova protiv raka."

Robert Vonderheide, onkolog i budući predsjednik Američkog udruženja za istraživanje raka, koji nije sudjelovao u ispitivanju, izjavio je za The New York Times da se rezultati ovog istraživanja mogu svrstati među "naša najveća postignuća".

Kako djeluje personalizirano cjepivo?

mRNA cjepivo razvile su farmaceutske tvrtke Moderna i Merck, a namijenjeno je sprječavanju ponovne pojave melanoma nakon operacije.

Istraživači najprije analiziraju genetski materijal tumora svakog pacijenta, a zatim utvrđuju po čemu se njegov jedinstveni "otisak" razlikuje od zdravih stanica u organizmu.

Na temelju tih podataka izrađuje se cjepivo koje djeluje poput personalizirane potrage za stanicama raka, pomažući imunološkom sustavu pacijenta da ih prepozna.

"Cjepivo se daje u obliku mRNA, pa vlastite stanice organizma prikazuju taj 'oglas' imunološkom sustavu, točno mu pokazujući što treba tražiti i napasti", objasnila je Long.

Lijek se primjenjuje u kombinaciji s postojećom imunoterapijom Keytruda, čija je djelatna tvar pembrolizumab.

"Rak može prevariti imunološki sustav lažnim signalom koji izgleda kao prijateljski pozdrav, zbog čega imunološki sustav misli da je stanica raka normalna", objasnila je Long.

"Pembrolizumab blokira taj signal, omogućujući imunološkim stanicama da prepoznaju rak i napadnu ga, ali isti se lijek daje svima."

Čini se da personalizacija terapije koja se primjenjuje uz pembrolizumab poboljšava rezultate liječenja.

Ispitivanje provedeno na više od 1100 pacijenata

U kliničkom ispitivanju treće faze sudjelovalo je više od 1100 pacijenata na 157 lokacija diljem svijeta. Dobiveni rezultati potvrđuju obećavajuće zaključke iz ispitivanja druge faze, objavljenog 2024. godine.

Kod pacijenata koji šest mjeseci nakon početka liječenja više nisu imali znakove raka rizik od povratka melanoma ili smrti bio je manji za 58 posto u usporedbi s pacijentima koji su primali samo pembrolizumab.

mRNA cjepivo još nije dostupno pacijentima u Australiji ni u Sjedinjenim Američkim Državama, no rezultati su već ušli u postupak regulatorne procjene.

Ovisno o zemlji, taj bi postupak mogao trajati nekoliko godina. U Australiji, koja ima jednu od najviših stopa melanoma na svijetu, jedna osoba umire od tog raka svakih šest sati.

Nada i za druge vrste raka

Koristi od primjene mRNA tehnologije ne bi bile ograničene samo na pacijente s rakom kože.

"Uspjeh u liječenju melanoma mogao bi označiti početak suštinske promjene u načinu na koji liječimo rak i pomoći pacijentima da dulje ostanu bez bolesti", rekla je Long. S njom se slaže i Alex Menzies, onkolog iz Australskog instituta za melanom.

"Nadamo se da bi u bliskoj budućnosti ova terapija mogla ne samo poboljšati ishode liječenja pacijenata s uznapredovalim melanomom nego i pomoći oboljelima od drugih vrsta raka kod kojih postojeće imunoterapije imaju ograničenu učinkovitost", objasnio je Menzies.

Riječ je o obećavajućoj mogućnosti, ali potrebna su dodatna istraživanja. Nekoliko nedavnih randomiziranih kliničkih ispitivanja mRNA cjepiva protiv raka debelog crijeva i rektuma te raka glave i vrata nije pokazalo smanjenje rizika od povratka bolesti.

Zbog toga su najnoviji rezultati još značajniji. "Ispitivanje INTerpath-001 pokazuje da terapija utemeljena na jedinstvenim obilježjima tumora pojedinog pacijenta, u kombinaciji s imunoterapijom koja blokira kontrolne točke imunološkog sustava, može poboljšati sposobnost imunološkog sustava da pronađe i uništi preostale stanice raka", rekla je Long.

"Kao što je elektronička pošta promijenila način na koji komuniciramo, tako bi personalizirana terapija usmjerena na neoantigene mogla promijeniti način na koji liječimo rak."