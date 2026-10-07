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Istraživanje: Antidepresivi bi mogli imati neočekivanu ulogu u liječenju raka
Pacijenti oboljeli od raka koji su uz imunoterapiju uzimali određene antidepresive imali su nižu stopu smrtnosti tijekom dvogodišnjeg praćenja, pokazala je nova analiza, no istraživači upozoravaju da rezultati ne dokazuju da su lijekovi izravno utjecali na preživljenje.
Osobe koje se liječe od raka često se suočavaju i s depresijom ili tjeskobom pa uz lijekove usmjerene na liječenje tumora uzimaju i terapiju za mentalno zdravlje. Znanstvenici sada istražuju moguću povezanost tih dviju vrsta liječenja, prenosi Science Alert.
Nova analiza pokazala je da su pacijenti koji su uzimali uobičajene antidepresive imali manje zabilježenih smrtnih slučajeva tijekom dvije godine nakon početka imunoterapije, liječenja koje potiče imunosni sustav da napada stanice raka.
"Najjednostavnije rečeno, SSRI bi mogli osloboditi drugu kočnicu imunološkog sustava koja se nalazi neposredno uz onu koju otpuštaju inhibitori kontrolnih točaka", rekao je za ScienceAlert onkolog Cho-Hao Lee iz Opće bolnice Tri-Service i Nacionalnog obrambenog medicinskog sveučilišta na Tajvanu.
SSRI, odnosno selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina, blokiraju ponovnu pohranu serotonina, kemijskog glasnika u organizmu. U tu skupinu lijekova ubrajaju se, među ostalim, fluoksetin, sertralin i escitalopram.
Usporedili dvije skupine pacijenata
Kako bi ispitali moguću povezanost antidepresiva i ishoda liječenja raka, istraživači su analizirali zdravstvene podatke odraslih osoba s depresijom ili tjeskobom koje su imale solidne tumore, pri čemu su iz istraživanja isključeni karcinomi krvi.
Svi su započinjali liječenje inhibitorima imunoloških kontrolnih točaka. Riječ je o lijekovima za imunoterapiju koji blokiraju signale što mogu spriječiti imunosne stanice da napadaju tumore.
Istraživanje je predvodio liječnik Po-Huang Chen iz Opće bolnice Tri-Service i Nacionalnog obrambenog medicinskog sveučilišta. Istraživači su odgovarajuće pacijente pronašli u mreži elektroničkih zdravstvenih zapisa TriNetX, a uključeni su bili oni koji su imunoterapiju započeli između 2015. i 2025. godine.
U istraživanju je 1567 osoba koje su uzimale SSRI uspoređeno s jednakim brojem pacijenata koji su uzimali benzodiazepine, lijekove koji se propisuju kod problema poput tjeskobe i nesanice.
Skupine su usklađene prema 49 početnih karakteristika, među kojima su bili demografski podaci, karakteristike tumora, druge bolesti, lijekovi i laboratorijski nalazi. Cilj je bio usporediti što sličnije pacijente.
Stoga glavna usporedba nije bila između osoba koje su uzimale antidepresive i onih koje nisu uzimale nikakve psihijatrijske lijekove, nego između dviju skupina pacijenata koji su uzimali različite vrste takvih lijekova.
Niža stopa smrtnosti
Tijekom dvogodišnjeg razdoblja praćenja umrlo je 368 pacijenata iz skupine koja je uzimala SSRI, odnosno 23,5 posto, dok je u skupini koja je uzimala benzodiazepine umrlo 539 osoba, odnosno 34,4 posto.
Analiza koja je uzela u obzir i vrijeme kada su se smrtni ishodi dogodili povezala je uzimanje SSRI-ja s približno 37 posto manjim rizikom od smrti. To znači da je tijekom praćenja zabilježena niža relativna stopa smrtnosti, a ne da su pacijenti živjeli 37 posto dulje.
Svih pet SSRI lijekova koje su istraživači mogli zasebno analizirati bilo je povezano s nižom smrtnošću. U usporedbi s pacijentima koji nisu uzimali ni jednu od te dvije skupine lijekova, oni koji su uzimali SSRI imali su približno 25 posto manji rizik od smrti.
Serotonin bi mogao imati ulogu
Moguće objašnjenje istraživači vide u djelovanju serotonina izvan mozga. Na taj kemijski glasnik reagiraju i T-stanice, odnosno imunosne stanice koje sudjeluju u borbi protiv raka.
Studija objavljena 2025. godine u časopisu Cell pokazala je da je transporter serotonina, protein koji SSRI blokiraju, kod miševa djelovao kao kočnica tih imunosnih stanica. Njegovo blokiranje ojačalo je protutumorski imunosni odgovor.
Kombinacija SSRI-ja i imunoterapije usmjerene protiv PD-1, kojom se uklanja druga imunološka kočnica, poboljšala je kontrolu tumora. Novo istraživanje pokušava utvrditi postoji li sličan učinak i kod pacijenata.
Istraživači su zasebno analizirali i 8272 uzorka tumora iz Atlasa genoma raka. Kod 13 od ukupno 20 vrsta raka veća aktivnost gena koji kodira transporter serotonina bila je povezana s nižim razinama upale T-stanica.
Međutim, ti uzorci potjecali su od drugih pacijenata u odnosu na skupinu čije su podatke o preživljenju analizirali.
Rezultati tako podupiru predloženi mehanizam, ali ne pokazuju da su antidepresivi promijenili uvjete unutar ljudskih tumora. I dalje nije poznato mijenjaju li doze antidepresiva razinu serotonina ili ponašanje T-stanica unutar tumora kod pacijenata.
Rezultate treba oprezno tumačiti
U zdravstvenim zapisima uočena je i razlika kada je riječ o problemima sa štitnjačom. Poremećaj funkcije štitnjače zabilježen je kod 31,6 posto pacijenata koji su uzimali SSRI, u usporedbi s 26,7 posto onih koji su uzimali benzodiazepine.
Kod hepatitisa, pneumonitisa i kolitisa nisu pronađene značajne razlike između skupina.
Jedno od ograničenja istraživanja bilo je to što nisu postojali podaci o sposobnosti pacijenata da obavljaju svakodnevne aktivnosti, što je važan pokazatelj prognoze kod oboljelih od raka.
Benzodiazepini se, primjerice, mogu propisivati kod akutne tjeskobe ili nesanice u trenutku kada se bolest pogoršava. Zbog toga su pacijenti koji su ih uzimali mogli biti ozbiljnije bolesni, iako su prema zabilježenim karakteristikama izgledali slično pacijentima iz druge skupine.
I propisivanje SSRI-ja moglo je biti povezano s opsežnijom psihološkom i medicinskom skrbi, a ne izravnim djelovanjem na tumore. Lee ističe da bi takve razlike mogle objasniti značajan dio uočene povezanosti.
"Samo randomizirano ispitivanje može utvrditi koliki dio povezanosti predstavlja uzročnost, a koliki zbunjujući čimbenici", rekao je.
Potrebna su dodatna istraživanja
Budući da pacijenti u ovom istraživanju nisu nasumično dobili jedan od lijekova, rezultati ne mogu dokazati da antidepresivi produljuju život.
Buduća istraživanja trebala bi pratiti preživljenje, napredovanje raka i nuspojave, dok bi uzorci tumora uzeti prije i nakon liječenja mogli pokazati promjene u aktivnosti imunosnog sustava.
Istraživači također trebaju utvrditi koji bi lijek, u kojoj dozi i tijekom kojeg razdoblja mogao imati eventualnu korist. Uključivanje pacijenata koji nemaju depresiju ili tjeskobu moglo bi pomoći u razlikovanju učinka liječenja psihičkih tegoba od mogućeg protutumorskog djelovanja.
Lee je pacijentima uputio jasnu poruku: "Ovo nije razlog da počnete uzimati SSRI kako biste 'pojačali' imunoterapiju ili da na svoju ruku prestanete uzimati benzodiazepin."
Istraživanje je objavljeno u časopisu PLOS Medicine.
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