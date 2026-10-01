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Znanstvenici otkrili što višestruko povećava rizik od raka pluća, posebno kod nepušača
Znanstvenici su otkrili rijetku nasljednu genetsku mutaciju koja višestruko povećava rizik od raka pluća, čak i kod ljudi koji nikada nisu pušili.
Mutacija zahvaća gen EGFR, koji ima važnu ulogu u kontroli rasta, diobe i preživljavanja stanica. Prema novoj studiji objavljenoj u časopisu Science, ljudi koji nikada nisu pušili, a nose mutaciju EGFR T790M, imali su 62 puta veći rizik od razvoja raka pluća u odnosu na nepušače koji nemaju tu mutaciju.
Za usporedbu, pušači koji nisu nosili mutaciju imali su četiri puta veći rizik od raka pluća u odnosu na nepušače. Kod pušača koji su istodobno imali EGFR T790M, mutacija je bila povezana s 11 puta većim rizikom od raka u odnosu na druge pušače.
"Ovo je vrlo važno otkriće", rekao je Chris Amos, genetički epidemiolog s Baylor College of Medicine, koji nije sudjelovao u istraživanju. "Učestalost varijante T790M i njezin utjecaj na rizik od raka pluća dosad su bili slabo razumljivi."
Analizirali podatke više od tri milijuna ljudi
Istraživanje je obuhvatilo više od tri milijuna ljudi europskog podrijetla, a mutacija je pronađena kod otprilike jedne osobe na njih 15.850. Budući da je relativno rijetka, vjerojatno ne objašnjava velik udio ukupnog broja slučajeva raka pluća, rekao je Stephen Chanock, direktor Odjela za epidemiologiju i genetiku raka američkog Nacionalnog instituta za rak, koji nije sudjelovao u istraživanju.
Istraživači su analizirali genetske i zdravstvene podatke više od 3,3 milijuna ljudi koji su koristili kućne genetske testove tvrtke 23andMe i pristali na korištenje svojih podataka u istraživačke svrhe.
U dvije velike javne genetske baze podataka, All of Us i UK Biobank, pronađeno je tek 19, odnosno dvije osobe s mutacijom T790M. U skupini 23andMe bilo ih je 641, što je istraživačima omogućilo pouzdanije statističke analize.
U prosjeku su osobe s mutacijom imale oko 25 puta veće izglede za razvoj raka pluća nego osobe bez nje. Taj podatak uključuje i pušače i nepušače. Mutacija T790M nije bila povezana s drugim vrstama raka niti s nezloćudnim bolestima pluća.
Mutacija češća u dijelovima SAD-a
Istraživači su analizirali i mjesto rođenja sudionika te utvrdili da je mutacija T790M znatno češća među ljudima rođenima na jugoistoku Sjedinjenih Američkih Država, posebno u saveznim državama Alabami, Mississippiju i Tennesseeju.
U te tri države mutacija je pronađena kod jedne osobe na njih 2078 čiji su podaci bili uključeni u istraživanje 23andMe.
Proučavanjem povijesnih zapisa znanstvenici su pokušali utvrditi kada se mutacija proširila i kako se to dogodilo. Pretpostavljaju da su je doseljenici s Britanskog otočja početkom 18. stoljeća donijeli u SAD.
Kasnije su se obitelji koje su nosile mutaciju preselile u područje južnih Apalača, gdje su bile relativno izolirane. Zbog toga se varijanta kroz generacije nastavila prenositi unutar tog područja i ondje postala neuobičajeno česta.
Koncentracija ljudi s mutacijom T790M na jugoistoku SAD-a mogla bi pomoći u objašnjenju zašto ta regija bilježi povišene stope raka pluća, smatra Chanock.
Ljudi u toj regiji, prema dostupnim podacima, također puše više od američkog prosjeka. Oko 20 posto odraslih u području Apalača navodi da puši, dok je taj udio u ostatku SAD-a oko 16 posto. Moguće je, stoga, da ta dva čimbenika međusobno djeluju.
Rak pluća pojavljivao se ranije
Određenim skupinama ljudi s poviješću pušenja preporučuje se godišnji pregled pluća pomoću CT-a niske doze zračenja. Jedno od pitanja koje se sada postavlja jest kada bi i koliko često takve preglede trebali obavljati ljudi s mutacijom T790M.
Istraživanje je pokazalo da su osobe s tom mutacijom u prosjeku razvijale rak pluća oko pet godina ranije nego ljudi bez mutacije. To, prema Amosu, ukazuje na "potrebu da se s probirima započne u ranijoj dobi i neovisno o statusu pušenja".
U tijeku je kliničko ispitivanje koje procjenjuje mogućnost CT probira raka pluća kod osoba s ovom mutacijom. Istraživanjem će se također pokušati utvrditi raste li rizik od raka pluća s dobi kod te skupine.
Znanstvenici u budućim istraživanjima žele utvrditi zbog čega mutacija T790M povećava rizik od raka pluća te istražiti čimbenike iz okoliša koji bi mogli djelovati zajedno s genetskim rizikom. Kao jedan od mogućih čimbenika navodi se izloženost onečišćenju zraka česticama.
Buduća istraživanja mogla bi također otkriti druge genetske mutacije koje pridonose nasljednom riziku od raka pluća.
"Vrijeme će pokazati" hoće li biti otkrivene dodatne mutacije povezane s rakom pluća, rekao je Chanock, dodajući da osobno očekuje da će znanstvenici pronaći i druge vrlo rijetke mutacije koje pridonose riziku.
"Vjerojatno postoje i druge varijante EGFR-a koje povećavaju rizik od raka pluća, ali one bi mogle biti još rjeđe od one proučavane u ovom istraživanju", rekao je Amos.
Otkrivanje takvih varijanti važno je jer bi njihovim nositeljima moglo omogućiti da unaprijed upravljaju rizikom od razvoja raka pluća.
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