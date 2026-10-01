Znanstvenici otkrili što višestruko povećava rizik od raka pluća, posebno kod nepušača

Istraživanje je obuhvatilo više od tri milijuna ljudi europskog podrijetla, a mutacija je pronađena kod otprilike jedne osobe na njih 15.850. Budući da je relativno rijetka, vjerojatno ne objašnjava velik udio ukupnog broja slučajeva raka pluća, rekao je Stephen Chanock, direktor Odjela za epidemiologiju i genetiku raka američkog Nacionalnog instituta za rak, koji nije sudjelovao u istraživanju.