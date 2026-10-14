ZABRINJAVAJUĆI TREND
Zašto sve više ljudi mlađih od 50 godina obolijeva od raka?
Rak, posebno kolorektalni rak, sve češće biva dijagnosticiran kod mladih širom svijeta. Uzroci za ovu pojavu su različiti.
Brojke su alarmantne. Za neke vrste raka broj se slučajeva udvostručio u posljednjih 20 godina. Međutim, nije jasno radi li se doista o udvostručenju slučajeva ili se više slučajeva otkriva u ranoj fazi zbog veće osviještenosti, boljih dijagnostičkih metoda i mogućnosti liječenja u bolnicama.
Uzmimo za primjer rak debelog crijeva: u Engleskoj je ta vrsta raka 2001. godine dijagnosticirana kod jedne od svakih 26.000 osoba mlađih od 50 godina. Do 2023. ta se brojka povećala na jednu od svakih 12.000 osoba, dakle dvostruko više nego na prijelazu tisućljeća.
Ovi podaci potječu od Svjetskog fonda za istraživanje raka (WCRF), međunarodne mreže neprofitnih organizacija koja analizira podatke iz registara raka u Engleskoj, Sjedinjenim Američkim Državama i Nizozemskoj, prenosi DW.
Iako su se brojke udvostručile, kaže Amy Berrington de Gonzalez, profesorica kliničke epidemiologije na Institutu za istraživanje raka u Londonu, ukupni su brojevi i dalje niski. „Rak je još uvijek rijedak kod mladih”, rekla je za DW. „Tri puta veći mali broj i dalje je mali broj”, dodala je.
No ona i drugi znanstvenici žele znati zašto je broj slučajeva raka u porastu, jer je riječ o globalnom trendu. Tipičan je primjer Latinska Amerika.
U Latinskoj Americi raste broj slučajeva raka među mladima
U studiji iz 2025. analizirani su podaci iz registara 50 zemalja i teritorija do 2017. godine. U 27 tih regija povećao se broj slučajeva raka debelog crijeva među mladima.
U Latinskoj Americi to je bio slučaj u Čileu, Argentini, Ekvadoru, Kostarici i Portoriku. Porast u Čileu, od gotovo četiri posto godišnje, bio je među najvećima.
Marc Gunter, profesor epidemiologije raka na Imperial Collegeu u Londonu, očekuje da će Latinska Amerika slijediti trend bogatijih zemalja, s prehrambenim navikama koje se sve više prilagođavaju zapadnomu načinu života i manje aktivnom svakodnevicom. „Mislim da se to već događa”, kaže on.
„Trebamo bolje sustave registracije raka”, naglašava Berrington de Gonzalez. „Posebno u zemljama poput Brazila i Meksika, gdje su stope pretilosti također porasle”, kaže ona.
Mladi osobito pogođeni sa šest vrsta raka
U drugoj studiji iz 2025., koja je obuhvatila podatke iz 42 zemlje, Berrington de Gonzalez usporedila je podatke od 2003. do 2017. za dvije dobne skupine: osobe od 20 do 49 godina i osobe starije od 50 godina.
U većini zemalja incidencija šest vrsta raka (raka štitnjače, dojke, debelog crijeva, bubrega, maternice i krvi) porasla je među mlađim ljudima. Uz iznimku raka debelog crijeva, incidencija se povećala i u skupini starijih od 50 godina.
Doista, brojke za kolorektalni karcinom su velike. U otprilike trećini zemalja incidencija te bolesti porasla je znatno više među mlađim nego među starijim osobama. „Čini se da je to jedna vrsta raka koja se povećava kod mlađih ljudi, a smanjuje kod starijih”, ističe Berrington de Gonzalez.
To ima implikacije za istraživanja. Ako broj slučajeva raka raste u svim dobnim skupinama, temeljni su uzroci vjerojatno široko rasprostranjeni. Ako studije obuhvaćaju samo mlade, postoji velik rizik da se traže složena objašnjenja bez dovoljno podataka za njihovu provjeru, kaže Berrington de Gonzalez.
Veća osviještenost, bolje rano otkrivanje
Američka studija o raku gušterače kod odraslih u dobi od 15 do 39 godina pokazala je da je porast gotovo u potpunosti posljedica tumora otkrivenih u ranoj fazi. Stopa smrtnosti ostala je nepromijenjena.
Autori zaključuju da se ne povećava broj slučajeva raka, nego da je poboljšano rano otkrivanje. To bi se moglo objasniti većom javnom osviještenošću i većom spremnošću za preventivne preglede.
Međutim, podaci pokazuju drukčiju sliku za kolorektalni karcinom: neke studije iz SAD-a pokazuju da broj raste i u uznapredovalim fazama. To upućuje na to da se povećava i broj slučajeva, a ne samo broj dijagnoza.
Postoji li veza između pretilosti i raka?
Prema navodima Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC) Svjetske zdravstvene organizacije, pretilost je dokazani uzrok najmanje 13 vrsta raka.
Pregled postojećih studija iz 2021. pokazao je da se vjerojatnost razvoja kolorektalnog karcinoma prije 50. godine udvostručuje kod mladih osoba s prekomjernom težinom. Pretilost se najbrže proširila među mladima. Od 1990-ih stope pretilosti udvostručile su se među odraslima, a učetverostručile među mladim odraslima, prema podacima SZO-a.
Prehrana ima veliki utjecaj:
- Prerađeno meso smatra se kancerogenim.
- Alkohol se također smatra čimbenikom rizika.
- Prehrambena vlakna (povrće, cjelovite žitarice i mahunarke) smanjuju rizik od raka.
Prema nekim stručnjacima, visoko prerađena hrana i mikroplastika također mogu uzrokovati rak, ali dokazi nisu konačni, kaže Gunter.
„Puno je tu ishitrenosti i prebrzih zaključaka”, upozorava Gunter, naglašavajući da su potrebna daljnja istraživanja. Berrington de Gonzalez slaže se s njim: „Prehrambene su se navike promijenile, ali još ne znamo kakvu bi ulogu mogle imati.”
Smanjenje rizika od raka
„Ljude ne treba kriviti što žive u društvima usmjerenima na gotovu hranu i uredske poslove”, kaže Gunter. „Za trajne promjene potrebna je drukčija zdravstvena politika.”
Međutim, on također naglašava da mladi mogu smanjiti rizik od razvoja raka održavanjem zdrave tjelesne težine, više vježbanja, unosom više vlakana i smanjenjem konzumacije prerađenog mesa.
„Šetnja, veća tjelesna aktivnost, jedenje više voća i povrća – sve te stvari možda trenutačno nisu u trendu, ali su doista važne”, kaže on.
Za sve tridesetogodišnjake koji ovo čitaju Berrington de Gonzalez ima utješnu poruku: rak kod mladih ljudi još je uvijek relativno rijedak.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare