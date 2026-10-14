Zašto sve više ljudi mlađih od 50 godina obolijeva od raka?

Iako su se brojke udvostručile, kaže Amy Berrington de Gonzalez, profesorica kliničke epidemiologije na Institutu za istraživanje raka u Londonu, ukupni su brojevi i dalje niski. „Rak je još uvijek rijedak kod mladih”, rekla je za DW. „Tri puta veći mali broj i dalje je mali broj”, dodala je.