Buduća zastupnica Studentske liste o Vučiću: "Ako ne završi pred sudom, ništa nismo napravili"

"Naša djeca, kada su putovala u Bruxelles, prolazila su kroz Hrvatsku i ondje su bila lijepo dočekana. Ne želim da gledamo u prošlost, nego u budućnost. Načela na kojima se temelji studentski pokret načela su Europske unije – vladavina prava i demokracija. Mi smo u Europi, nismo u Africi", poručila je.