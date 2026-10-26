NOVI POLITIČKI SMJER
Buduća zastupnica Studentske liste o Vučiću: "Ako ne završi pred sudom, ništa nismo napravili"
Beogradska odvjetnica Sarah El Sarag, koja bi nakon pobjede Studentske liste trebala postati zastupnica u srbijanskom parlamentu, poručila je da je jedan od glavnih ciljeva nove vlasti osloboditi institucije političkog utjecaja i omogućiti pravosuđu da neovisno radi svoj posao.
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U razgovoru s novinarom Borisom Orešićom za Jutarnji list osvrnula se na izborni poraz Aleksandra Vučića, događaje u Beogradu nakon objave rezultata i prve poteze koje namjerava poduzeti nova parlamentarna većina.
"Pionirski park, koji je bio sinonim za Vučićevu vlast, oslobođen je Ćacilanda. Nitko nije razbijao institucije. Naš je cilj vratiti vjeru u institucije. Sve je prošlo u ozračju slavlja", rekla je El Sarag.
"Ako ne dođemo do toga, ništa nismo napravili"
Prema njezinim riječima, Studentska lista već dobiva podršku dijela pravosudnog sustava, uključujući visokopozicionirane tužitelje i suce.
"Prva točka našeg programa je oslobađanje institucija, kako bi se tužitelji, suci i policija oslobodili utjecaja bivše vlasti i što prije počeli postupati po službenoj dužnosti", istaknula je.
Na pitanje postoji li mogućnost da se nakon uspostave neovisnog rada institucija pred sudom nađu pojedini Vučićevi suradnici, pa i sam Aleksandar Vučić, odgovorila je:
"Ako ne dođemo do toga, onda ništa nismo napravili."
Studentska lista želi obnoviti institucije
El Sarag objasnila je i kako će izgledati postupak konstituiranja novog saziva parlamenta.
Nakon što izborni rezultati postanu službeni, predsjednik Narodne skupštine ima najviše 30 dana za sazivanje sjednice na kojoj će biti potvrđeni mandati novoizabranih zastupnika.
Govoreći o budućem političkom smjeru Srbije, naglasila je da studentski pokret svoje djelovanje temelji na europskim vrijednostima.
"Naša djeca, kada su putovala u Bruxelles, prolazila su kroz Hrvatsku i ondje su bila lijepo dočekana. Ne želim da gledamo u prošlost, nego u budućnost. Načela na kojima se temelji studentski pokret načela su Europske unije – vladavina prava i demokracija. Mi smo u Europi, nismo u Africi", poručila je.
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