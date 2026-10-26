Na pitanja o odnosu s DP-om i smjeni državnog tajnika u MUP-u, Plenković kaže da Tomislav Bilandžić nije član DP-a. "Jasno je da ga DP ne doživljava kao svog državnog tajnika. Moram i s njim razgovarati, predsjednik Vlade je onaj koji predlaže državne tajnike. Što se tiče njegovog rada, nitko od nas nije primijetio da ima ikakvih primjedbi. Riječ je o hrvatskom branitelju, bivšem policajcu, on je dao podršku radu policije, a državni tajnik je u MUP-u. Mi smo razumjeli da taj državni tajnik više nije netko tko je iz kvote DP-a. On nije napravio ništa loše što se tiče Vlade, to mi je bitno, ljudi nisu loptice, dogovorit ćemo se", jasan je Plenković.