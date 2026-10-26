"NIJE REKAO NI DOBAR DAN"
"Znao je da je gotov": Oglasio se član biračkog odbora koji je Vučiću uručio glasački listić
Aleksandar Vučić, nositelj liste "Ujedinjena Srbija", jučer je glasao na svojem biračkom mjestu na Novom Beogradu. Ubrzo se na društvenim mrežama pojavila snimka na kojoj mu član biračkog odbora Predrag Popović sa smiješkom uručuje glasački listić. Provladini mediji taj su potez protumačili kao provokaciju, a sada se oglasio i sam Popović.
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Aleksandar Vučić je na biračko mjesto na Novom Beogradu stigao sa suprugom Tamarom Vučić.
Snimka na kojoj mu Popović sa smiješkom predaje glasački listić brzo se proširila društvenim mrežama, a mediji bliski dosadašnjoj vlasti odmah su taj trenutak ocijenili provokacijom.
Popović se potom oglasio na društvenoj mreži X i opisao svoj susret s bivšim predsjednikom Srbije.
"Kad je došao na biračko mjesto, za razliku od normalnih ljudi, nije rekao ni 'dobar dan', ni s kim se nije rukovao, jedva je hodao. Tada sam shvatio da on zna kako će proći. Ja sam se tome nadao, on je znao da je gotov", napisao je Popović.
RIK objavio rezultate s većine biračkih mjesta
Republičko izborno povjerenstvo (RIK) objavilo je u ponedjeljak ujutro rezultate na temelju 8077 obrađenih biračkih mjesta, od ukupno 8392.
Prema tim podacima, Studentska lista osvojila je 52,54 posto glasova, dok je lista "Ujedinjena Srbija", okupljena oko Srpske napredne stranke, dobila 39,29 posto.
Socijalistička partija Srbije (SPS) osvojila je 2,18 posto glasova, Autentična desnica 0,82 posto, a Europska Srbija 0,28 posto, javlja Nova.rs.
Kad je došao na biračko mesto, za razliku od normalnih ljudi, nije rekao ni "dobar dan", ni sa kim se nije rukovao, jedva je hodao.— predrag popovic (@popovic_predrag) October 26, 2026
Tada sam shvatio da on zna kako će proći. Ja sam se tome nadao, on je znao da je gotov. https://t.co/9lQsIqkvZY
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