Tko će biti novi premijer Srbije? Pojavilo se prvo ime, riječ je o bivšem guverneru

N1 Srbija

Nakon pobjede Studentske liste na izvanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, sve se više govori o sastavu buduće vlade i osobi koja bi je mogla voditi. Među mogućim kandidatima za novog premijera spominje se Dejan Šoškić, bivši guverner Narodne banke Srbije i profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Beogradu.

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Iako službene potvrde o kandidatu za premijera još nema, Šoškićevo ime pojavljuje se u raspravama o budućem vodstvu zemlje nakon izbornog poraza Srpske napredne stranke (SNS).

Tko je Dejan Šoškić?

Šoškić je rođen 1967. godine, a na čelu Narodne banke Srbije bio je od 2010. do 2012. godine.

Prije imenovanja guvernerom radio je kao savjetnik u Narodnoj banci Jugoslavije, a bio je i član te predsjednik Savjeta Narodne banke Srbije.

Tijekom profesionalne karijere bavio se gospodarskom politikom, financijskim tržištima i utjecajem korupcije na ulaganja. Sudjelovao je i u radu savjetodavnih tijela povezanih s Europskom unijom.

Njegovo ekonomsko iskustvo moglo bi biti važno u trenutku kada se od buduće vlade očekuju institucionalne reforme i gospodarske promjene, pišpe Dnevnik.hr.

Pred novom vlašću niz teških odluka

Pitanje budućeg premijera samo je jedan od izazova s kojima će se suočiti Studentska lista nakon izborne pobjede.

Nova parlamentarna većina morat će pokazati može li održati jedinstvo među predstavnicima različitih političkih i ideoloških uvjerenja. Osjetljiva pitanja bit će i odnos prema Europskoj uniji, Rusiji i Kosovu, kao i upravljanje državom u kojoj SNS i dalje kontrolira brojne gradove i općine.

Filozof i politički komentator Ivan Milenković smatra da je studentski pokret tijekom dvogodišnjih prosvjeda pokazao iznimnu političku vještinu, ali upozorava da najveći izazovi tek slijede.

"Vlast je teže zadržati nego osvojiti. Potrebno je ukloniti sve pipke hobotnice, ali uz poštovanje zakona. Samo zakoni mogu Srbiji dati priliku", rekao je Milenković za Deutsche Welle.

Osim formiranja nove vlade, Srbiju do kraja godine očekuju i predsjednički izbori.

Hoće li upravo Dejan Šoškić biti predložen za premijera, zasad ostaje otvoreno pitanje. Konačna odluka o tome tko će voditi Srbiju nakon političkog preokreta još nije objavljena.