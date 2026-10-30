"moralan čin"
Direktor RTV-a Goran Karadžić podnio ostavku
Direktor RTV-a (Radio-televizije Vojvodine) Goran Karadžić podnio je ostavku na tu dužnost.
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"Mislim da je to moralan čin. Nakon četiri dana tranzicije postavili smo temelje rada i vrijeme je da se i ja povučem", izjavio je Karadžić za Nova.rs.
Podsjetimo, samo dan nakon izbora glavni i odgovorni urednik RTV1 Nenad Ćaćić podnio je ostavku. Do toga je došlo nakon razgovora zaposlenika i predstavnika sindikata s Goranom Karadžićem.
Upravo je Karadžić potvrdio da je Ćaćić podnio ostavku.
Istoga dana za programskog direktora imenovan je Predrag Novković.
Televizija se ispričala građanima zbog načina izvještavanja
Televizija Vojvodina u poslijepodnevnom se Dnevniku ispričala građanima zbog svojeg dosadašnjeg izvještavanja.
Voditelj Goran Eror objasnio je da su prikazane snimke one koje je televizija prethodne večeri ostala dužna gledateljima, ali da nisu jedine.
"Javni servis dugi niz godina nije ispunjavao svoju funkciju", pročitao je Eror.
Uslijedilo je priznanje da su se događaji prešućivali, da je informiranje bilo jednostrano, izvještavanje nekritičko, a važna pitanja često nisu ni postavljana.
Zbog svega toga gledateljima je upućena isprika.
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