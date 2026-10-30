pala vrijednost Alphabeta
Povijesni potop na burzi za Google: Izgubljeno 500 milijardi dolara
Dionice Alphabeta, matične kompanije Googlea, zabilježile su najgori dan u povijesti trgovanja na američkoj burzi. Njihova je vrijednost pala za više od 12 posto, čime je tržišna vrijednost kompanije smanjena za približno pola bilijuna dolara.
Riječ je o drugom najvećem jednodnevnom gubitku tržišne kapitalizacije u povijesti, odmah iza Nvidije, koja je 27. siječnja 2025. izgubila 593 milijarde dolara tržišne vrijednosti, javlja Sky News.
Tržišni analitičari ističu da je ovaj pad cijene dionica snažno upozorenje tehnološkim kompanijama da si ne mogu priuštiti rezultate slabije od očekivanja. Ulagači su, naime, sve zabrinutiji zbog visokih tržišnih vrednovanja kompanija, osobito onih povezanih s umjetnom inteligencijom (AI).
Najnovije tromjesečno financijsko izvješće pokazalo je da Alphabet troši goleme količine novca u utrci za razvoj umjetne inteligencije, dok se čini da Googleova tražilica istodobno trpi posljedice sve snažnije konkurencije AI alata.
Prihodi od pretraživanja ispod očekivanja
Rast prihoda od Googleove tražilice bio je gotovo tri postotna boda niži od tržišnih očekivanja te je iznosio 12 posto.
Dioničare je dodatno uznemirio negativan slobodni novčani tok od 9,07 milijardi dolara u trećem tromjesečju, što je više nego trostruko veći negativni iznos od očekivanog.
Negativan slobodni novčani tok nastaje kada novčani izdaci kompanije za poslovanje i kapitalna ulaganja premašuju novac koji ostvaruje redovitim poslovnim aktivnostima.
Očekuje se da će Alphabet samo ove godine uložiti rekordnih 205 milijardi dolara, dok chatbotovi i AI agenti mijenjaju način na koji ljudi pretražuju informacije na tržištu kojim Google već dugo dominira.
Glavni izvršni direktor Sundar Pichai izjavio je da broj upita povezanih s oglašavanjem raste najbržim tempom u posljednjih pet godina, no ni to nije bilo dovoljno da zaustavi pad vrijednosti dionica.
Tehnološki divovi pod sve većim pritiskom
Tržišna vrijednost velikih tehnoloških kompanija ove godine nije pratila opći trend snažnog rasta. Kompanije poput Mete i Alphabeta od početka godine čak bilježe pad tržišne kapitalizacije.
Financiranje velikog investicijskog vala u umjetnu inteligenciju u posljednje je vrijeme pod sve većim povećalom, osobito zbog rasta troškova zaduživanja na globalnoj razini, potaknutog velikom potražnjom za kapitalom među kompanijama i državama.
Utrka za ulaganjima potaknula je kompanije poput SpaceX-a da izađu na burzu kako bi prikupile dodatni kapital. Njegov osnivač Elon Musk nedavno je upozorio da stotinama takozvanih neocloud kompanija, koje pružaju računalnu infrastrukturu za umjetnu inteligenciju, prijeti propast zbog sve većih poteškoća s financiranjem.
Musk je pritom upotrijebio izraz "smrt na razini gupija", aludirajući na ranjivost tih kompanija u uvjetima sve manjeg pristupa kapitalu.
Još jedan primjer potrebe za drukčijim načinima prikupljanja kapitala jest potvrda Anthropica da namjerava izaći na burzu.
Kompanija koja stoji iza popularnog AI chatbota Claude navodno planira prikupiti 100 milijardi dolara inicijalnom javnom ponudom dionica sljedećeg mjeseca.
Taj se izlazak na burzu smatra važnim pokazateljem spremnosti ulagača na daljnja ulaganja u umjetnu inteligenciju, u trenutku kada zabrinutost zbog ambicioznih projekata financiranih zaduživanjem prati i neizvjesnost povezana sa sigurnošću i budućim mogućnostima umjetne inteligencije.
"Ulagači žele znati isplati li se sve to"
Kathleen Brooks, direktorica istraživanja u investicijskoj kompaniji XTB, izjavila je u četvrtak da je najveći problem za ulagače u području umjetne inteligencije cijena ostvarivanja očekivanih rezultata.
"Stotine milijardi dolara troše se na jačanje mogućnosti umjetne inteligencije u najvećim tehnološkim kompanijama, pa ulagači žele znati isplati li se to", rekla je Brooks.
"Google je sada zabilježio dva tromjesečja negativnog novčanog toka, a to je za ulagače neprihvatljivo", dodala je.
Istaknula je i da se dionice kompanija povezanih s umjetnom inteligencijom ne kreću sve u istom smjeru.
"Ulagači su spremni nagraditi dobre financijske rezultate. Primjerice, dionice Microsofta u četvrtak ujutro porasle su za 3,5 posto nakon što je kompanija objavila solidne rezultate koji su impresionirali tržište. Amazon će svoje rezultate objaviti večeras, a Apple sljedećeg tjedna, što će dodatno testirati raspoloženje ulagača", zaključila je Brooks.
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