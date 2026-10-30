Povijesni potop na burzi za Google: Izgubljeno 500 milijardi dolara

Utrka za ulaganjima potaknula je kompanije poput SpaceX-a da izađu na burzu kako bi prikupile dodatni kapital. Njegov osnivač Elon Musk nedavno je upozorio da stotinama takozvanih neocloud kompanija, koje pružaju računalnu infrastrukturu za umjetnu inteligenciju, prijeti propast zbog sve većih poteškoća s financiranjem.