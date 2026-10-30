Benčić za N1: Ministrica mi je priznala da ne znaju gdje otpad završava kad ode privatnicima

Problem je, kaže, to što su oni cijeli sustav gospodarenja otpadom stavili privatnim, tržišnim operaterima. "Oni, ne svi, ali velik dio njih, nije dio rješenja, već dio problema. Iz tog je razloga ključna točka našeg programa vraćanje cjelokupnog gospodarenja otpadom, od kante do energetske oporabe u javni sektor. To konkretno znači izgradnja sortirnica, biokompostana, bioplinskih postrojenja koje su u javnom vlasništvu, centara za gospodarenja otpadom i energana na gorivo iz otpada", rekla je i dodala da sada centri za gospodarenje otpadom koje imamo proizvode gorivo iz otpada, ali ne postoji energana i to gorivo iz otpada, kaže, stoji vani na plohama i onečišćuje zrak i kvalitetu života građana.