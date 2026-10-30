gospodarenje otpadom
Benčić za N1: Ministrica mi je priznala da ne znaju gdje otpad završava kad ode privatnicima
Saborska zastupnica i koordinatorica stranke Možemo! Sandra Benčić gostovala je kod naše Hanan Nanić u Novom danu i komentirala njihov plan za gospodarenje otpadom.
SDP i Možemo! sinoć su predstavili svoj plan o gospodarenju otpadom. "Ono što je ključni problem u Hrvatskoj je da je u sustavu gospodarenja otpadom Plenkovićeva Vlada u zadnjih deset godina išla na takav sistem da vi imate javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada iz kućanstava i onda nemate ništa do izgradnje centara gospodarenja otpadom, koje im ide katastrofično sporo", kazala je.
Problem je, kaže, to što su oni cijeli sustav gospodarenja otpadom stavili privatnim, tržišnim operaterima. "Oni, ne svi, ali velik dio njih, nije dio rješenja, već dio problema. Iz tog je razloga ključna točka našeg programa vraćanje cjelokupnog gospodarenja otpadom, od kante do energetske oporabe u javni sektor. To konkretno znači izgradnja sortirnica, biokompostana, bioplinskih postrojenja koje su u javnom vlasništvu, centara za gospodarenja otpadom i energana na gorivo iz otpada", rekla je i dodala da sada centri za gospodarenje otpadom koje imamo proizvode gorivo iz otpada, ali ne postoji energana i to gorivo iz otpada, kaže, stoji vani na plohama i onečišćuje zrak i kvalitetu života građana.
Navodi da se država pod premijerom Plenkovićem odrekla bilo kakve odgovornosti za gospodarenje otpadom. "Sve se decentraliziralo na jedinice lokalne samouprave i rascjepkala se nadležnost. Tako da vi imate 50 različitih tijela koja su za istu stvar nadležna, a nitko nije odgovoran. S tim je gotovo. Za sanacije će biti odgovorna država i nikada se više neće dogoditi da se komunalne redare šalje na otpadnu mafiju. To je stvar za policiju i za specijalni odsjek u policiji koji će zajedno s USKOK-om i DORH-om rješavati ilegalno odlaganje", poručila je.
Komentirajući da će sve to koštati milijardu eura, Benčić je rekla da oni ne žele lagati, "kao što to ponekad radi aktualna Vlada". "Hrvatska je u ovom trenu zatrpana otpadom, Gospić nije jedini. Sanacije ćemo morati raditi po cijeloj zemlji, a mi želimo napraviti to na način da se ne stvaraju nova ilegalna odlagališta. Zbog toga ćemo drastično smanjiti uvoz otpada, maksimalno onoliko koliko je moguće a da je u skladu s europskom Uredbom", rekla je pa pojasnila odakle misle namaknuti taj novac:
"Najtragičnije je da je tog novca bilo i ima ga. Imali smo novce specifično za sustav gospodarenja otpadom u europskim fondovima otkad smo ušli u EU, a imali smo novce za izradu dokumentacije još iz pretpristupnih fondova. Međutim, nesposobna vlast to nije iskoristila. Koje je sad prenamjene radio Plenković za EU fondove? Rezao je na gospodarenju otpadom i prebacivao to na obranu. To pokazuje da nisu sposobni iskoristiti ni ono što imaju", istaknula je Benčić.
Dodaje da iz godine u godinu prebacuju višak te isplanirali da će do 2029. godine višak biti iznad milijarde eura. "Ti novci, dakle, postoje. Nesposobna država, nesposobna vlast ne troši novac na onaj način za koji su namijenjen. Fond ne radi svoj posao, naplaćuje onečišćivačima, ne prosljeđuje jedinicama lokalne samouprave kojima bi morao, a Vlada ne gradi infrastrukturu koju bi morala nego prepušta čitavo to "igralište" privatnim oporabiteljima. Imamo državu koja u ovom u trenutku ne zna, i to mi je ministrica priznala, gdje otpad završava jednom kad ode privatnim oporabiteljima", rekla je.
Kritičarima koji propituju kako će gospodarenje otpadom preseliti na državnu razinu, kad Jakuševec u Zagrebu još nije zatvoren, Benčić je poručila da su oni imali 20 godina i nisu ništa napravili, a Možemo! je sad krenuo u rješavanje tog problema. "Kako ih nije sram? Oni postavljaju klipove, a bez Zagreba nikad neće ostvariti ciljeve EU koje moramo postići u razdvajanju, recikliranju i generalno gospodarenju otpadom", kazala je.
Komentirajući gospodarenje otpadom u Zagrebu, Benčić je rekla da je Zagreb, na nacionalnoj razini, sada drugi u Hrvatskoj po razdvajanju otpadom. "To je nevjerojatan skok jer smo bili u donjem dijelu ljestvice. Zbog veličine Zagreb utječe i na nacionalne pokazatelje. I sad imamo uspješnije indikatore i u odnosu na europske ciljeve", rekla je i dodala da na dostizanju europskih ciljeva ne trebamo raditi zbog EU već zbog sebe jer ne želimo državu koja je zatrpana smećem te da se nekoliko maga bogati na generacijama koje dolaze.
Upitana je li oporba politizirala Gospić i na tom pitanju pokušala zaraditi političke bodove, Benčić je odgovorila: "To je pitanje političke kompetencije Vlade da gospodari otpadom, pokazali su da kompetencije nemaju. To je pitanje političke odgovornosti Vlade za jedan od najvećih ekocida u Hrvatskoj. Tko je na kraju odgovoran za Gospić? Tko je iz tog lanca preuzeo političku odgovornost? Nitko", rekla je i dodala da je zbog političke neodgovornosti povjerenje u institucije "potpuno".
Na kraju je komentirala i rezultate Crobarometra o povjerenju strankama. "Mi smo pod teškim napadima temeljenim na potpunom fake newsu koji dolazi iz tabora HDZ-a, vidite da baš nas pikiraju, da smo predmet gotovo svake press konferencije, ali usprkos tome popularnost nam raste, i zahvaljujem svima na podršci", rekla je i dodala da su radili i vlastita istraživanja koja pokazuju da zajedno sa SDP-om imaju značajno više od HDZ-a i njihovih partnera.
Ta razlika je, kaže, ove godine i rasla. "Zato je i panika u redovima HDZ-a jer se vidi da je njihova perspektiva na idućim parlamentarnim izborima loša i da će izgubiti vlast", zaključila je.
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