javni gradski prijevoz
Nesreća u Njemačkoj: Autobus s 20 djece udario u zid kuće, više osoba ozlijeđeno
U Bad Oldesloeu u njemačkoj saveznoj zemlji Schleswig-Holstein jutros se dogodila prometna nesreća u kojoj je autobus, prema policijskim informacijama, najprije prešao preko kružnog toka, a zatim se zabio u zid kuće. U autobusu je bilo oko 20 školske djece. Više osoba je ozlijeđeno.
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Autobus javnog gradskog prijevoza s oko 20 djece jutros je udario u zid kuće u Bad Oldesloeu. Prema dosadašnjim informacijama, ozlijeđeno je nekoliko putnika i vozačica autobusa, priopćila je policija. Točan broj ozlijeđenih zasad nije poznat, javlja DER SPIEGEL.
Prema policijskim navodima, nesreća se dogodila oko 7:20 sati. Vozačica je iz zasad neutvrđenih razloga prešla preko kružnog toka, nakon čega se autobus zabio u zid kuće.
Prema prvim informacijama, vozačica je ostala prikliještena u autobusu.
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