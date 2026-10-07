EU poziva na brzu uspostavu vlasti u BiH nakon izbora

“EU očekuje da se svi politički čelnici konstruktivno i u dobroj vjeri uključe u taj proces, imajući na umu zajedničke interese svih građana. EU poziva sve čelnike da potiču povjerenje među ljudima i zajednicama te grade konsenzus kako bi Bosna i Hercegovina išla naprijed na svom putu prema EU-u”, kaže se u izjavi.