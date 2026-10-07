jasna poruka
EU poziva na brzu uspostavu vlasti u BiH nakon izbora
Europska unija prima na znanje preliminarne nalaze i zaključke Misije OESS-a/ODIHR-a, koja je promatrala izbore u BiH te poziva izabrane predstavnike da preuzmu punu odgovornost za žurno formiranje vlasti na državnoj, entitetskoj i kantonalnoj razini.
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Visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas i povjerenica za proširenje Marta Kos objavile su zajedničku izjavu u kojoj kažu da su izbori, održani u nedjelju, provedeni uredno.
U izjavi se kaže da nalazi misije OESS-a/ODIHR-a ukazuju da je postojala stvarna konkurencija među strankama, da su svi sudionici uglavnom mogli doći do birača.
“Izborni dan protekao je uredno, iako su zabilježene poteškoće s informacijsko-komunikacijskom tehnologijom (IKT), složeni postupci glasovanja i prebrojavanja glasova te problemi povezani s tajnošću glasovanja.
EU također pozdravlja primjenu IKT-a na razini cijele zemlje, uvedenu po prvi put kako bi se odgovorilo na dugotrajnu zabrinutost u pogledu integriteta izbora.
Kallas i Kos pozivaju izabrane predstavnike da nakon potvrde izbornih rezultata “preuzmu punu odgovornost za žurno formiranje vlasti na državnoj, entitetskoj i kantonalnoj razini”.
“EU očekuje da se svi politički čelnici konstruktivno i u dobroj vjeri uključe u taj proces, imajući na umu zajedničke interese svih građana. EU poziva sve čelnike da potiču povjerenje među ljudima i zajednicama te grade konsenzus kako bi Bosna i Hercegovina išla naprijed na svom putu prema EU-u”, kaže se u izjavi.
EU poziva izabrane predstavnike da poduzmu sve relevantne korake potrebne za otvaranje pristupnih pregovora.
Europsko vijeće je 21. ožujka 2024. donijelo povijesnu odluku o otvaranju pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom, ali za otvaranje pregovaračkih klastera potrebno je da EU usvoji pregovarački okvir.
Za usvajanje pregovaračkog okvira, BiH treba provesti sve relevantne korake koji su ranije navedeni u preporuci Komisije iz listopada 2022. godine, što uključuje daljnje reforme u području vladavine prava, pravosuđa i izbornog sustava.
“Time bi se otvorio put Vijeću da usvoji pregovarački okvir i održi dugo očekivanu prvu međuvladinu pristupnu konferenciju”, ističu Kallas i Kos.
Također traže da Bosna i Hercegovina u potpunosti iskoristi Plan rasta EU-a za zapadni Balkan. Kako bi se izbjegao daljnji gubitak sredstava, zemlja mora hitno dovršiti pravni i institucionalni okvir te nastaviti s provedbom preuzetih reformi.
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