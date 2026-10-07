VIDEO / Prvi potezi: Darijana Filipović otkrila što namjerava promijeniti kao članica Predsjedništva BiH

"Slušala sam i u ovoj kampanji i poslije kampanje te priče oko 2:1, 1:2 i tko će koga preglasavati. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine postoji upravo da bismo mi radili posao u skladu sa svojim ovlastima u korist onih koji su nas birali, ali isto tako i u opću korist Bosne i Hercegovine. Želja mi je da naš mandat promijeni percepciju o Predsjedništvu od institucije koja je izvor sukoba i neslaganja u ogledan primjer kako Bosna i Hercegovina može funkcionirati", rekla je Filipović za RTV HB, javlja N1 BiH.