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VIDEO / Prvi potezi: Darijana Filipović otkrila što namjerava promijeniti kao članica Predsjedništva BiH
Novoizabrana članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Darijana Filipović (HDZ) govorila je o tome kako zamišlja početak svog mandata, odnosima unutar Predsjedništva, budućnosti diplomatsko-konzularne mreže BiH, formiranju novog saziva Vijeća ministara, ali i planu da, uz sjedište institucije u Sarajevu, otvori ured u Mostaru.
Jedan od prvih koraka nakon preuzimanja dužnosti, prema njezinim najavama, bit će razgovor s druga dva člana Predsjedništva BiH, Denisom Bećirovićem i Željkom Cvijanović.
Darijana Filipović smatra da bi na početku novog mandata trebalo utvrditi pitanja oko kojih postoji suglasnost i na kojima bi članovi Predsjedništva mogli zajednički raditi, prije svega kada je riječ o europskom putu BiH i stabilnosti institucija.
Hoće li prvo posjetiti Hrvatsku?
Govoreći o odnosima unutar tročlanog Predsjedništva, osvrnula se i na političke poruke o mogućim preglasavanjima koje su se mogle čuti tijekom i nakon predizborne kampanje.
"Slušala sam i u ovoj kampanji i poslije kampanje te priče oko 2:1, 1:2 i tko će koga preglasavati. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine postoji upravo da bismo mi radili posao u skladu sa svojim ovlastima u korist onih koji su nas birali, ali isto tako i u opću korist Bosne i Hercegovine. Želja mi je da naš mandat promijeni percepciju o Predsjedništvu od institucije koja je izvor sukoba i neslaganja u ogledan primjer kako Bosna i Hercegovina može funkcionirati", rekla je Filipović za RTV HB, javlja N1 BiH.
Kad je riječ o njezinu prvom službenom posjetu nakon stupanja na dužnost, Filipović još nije željela definitivno otkriti koju će zemlju izabrati. Kazala je da će to priopćiti na početku mandata, ali je navela da bi voljela da njezino prvo odredište bude Hrvatska.
Najavila provjeru rada diplomatsko-konzularne mreže
Filipović je tijekom kampanje govorila i o mogućim promjenama među veleposlanicima Bosne i Hercegovine, a sad je potvrdila da od te namjere nije odustala. Prema njezinu obrazloženju, eventualne smjene ne bi trebale biti rezultat političke odmazde, nego procjene rada, rezultata i učinkovitosti diplomatsko-konzularne mreže Bosne i Hercegovine.
Najavila je sveobuhvatnu analizu načina na koji BiH trenutačno predstavljaju njezini diplomatski predstavnici u svijetu.
"Želim napraviti jedan ozbiljan profesionalni pregled diplomatsko-konzularne mreže jer mi moramo znati tko nas predstavlja, gdje smo predstavljeni i kakvi su to rezultati. Po meni, diplomacija ne može postojati sama radi sebe i gdje god to ne funkcionira, treba se mijenjati", rekla je.
Otvara ured i u Mostaru
Jedna od najava koje je Filipović ranije iznijela odnosi se i na organizaciju njezina rada tijekom mandata. Potvrdila je da namjerava otvoriti ured u Mostaru, ističući da to, prema njezinu tumačenju, ne znači uspostavljanje bilo kakve paralelne institucije.
Kako je objasnila, sjedište Predsjedništva BiH ostaje u Sarajevu, dok bi ured u Mostaru trebao omogućiti neposredniji rad i komunikaciju s građanima, posebno biračima od kojih je dobila najveću podršku.
"Sjedište Predsjedništva Bosne i Hercegovine jest u Sarajevu, ali hrvatska članica Predsjedništva može imati svoj ured u Mostaru i to nisu paralelne institucije kako se pokušalo meni imputirati. To bi trebao biti prostor gdje hrvatska članica Predsjedništva može raditi i primati ljude, tako da sjedište je u Sarajevu, a Mostar će dobiti Ured hrvatskog člana Predsjedništva", podsjetila je.
Od novog Vijeća ministara očekuje jasan program
Filipović se osvrnula i na proces imenovanja predsjedatelja i novog saziva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Istaknula je da Predsjedništvo BiH u tom procesu ima jasno određenu ulogu, ali i da će konačan razvoj događaja u velikoj mjeri ovisiti o formiranju i dogovorima parlamentarnih većina.
Od budućeg saziva državne izvršne vlasti očekuje precizno definiran program rada, učinkovitije donošenje odluka i bolju suradnju između institucija. Kao područja kojima bi trebalo dati poseban značaj izdvojila je europske integracije, energetsku stabilnost, infrastrukturu, gospodarstvo i privlačenje investicija.
"Vijeće ministara kao izvršna vlast treba imati jasan program, ali prije svega treba imati demokratski kapacitet da donosi odluke. Ono što je moje očekivanje, osim programa koji treba biti utemeljen prije svega na europskom putu Bosne i Hercegovine, jest i rad na energetskoj stabilnosti, infrastrukturnim projektima, gospodarstvu i investicijama", istaknula je Filipović.
Europski put mora značiti konkretne promjene
Govoreći o prioritetima u predstojećem razdoblju, Filipović je naglasila i da europske integracije Bosne i Hercegovine, prema njezinu viđenju, ne bi smjele ostati samo dio političke i vanjskopolitičke retorike.
Europski put, smatra ona, mora biti praćen konkretnim unutarnjim reformama čije bi rezultate građani trebali osjetiti u svakodnevnom životu. Kao primjere navela je sigurnije prometnice, funkcionalnije institucije i općenito bolju kvalitetu života.
U tom procesu Hrvatsku vidi kao jednog od ključnih saveznika Bosne i Hercegovine.
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