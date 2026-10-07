Gdje u Hrvatskoj najviše ostaje od plaće? Razlika među gradovima veća i od 300 eura

Zagreb je, s druge strane, na maksimalnim stopama – niža iznosi 23, a viša 33 posto. Razlike postoje i među manjim gradovima. Samobor ima stope od 18 i 27 posto, Sveta Nedelja i Vrlika 18 i 28 posto, Sinj 18 i 30 posto, a Makarska 18 i 31 posto.