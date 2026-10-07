Prebivalište čini razliku
Gdje u Hrvatskoj najviše ostaje od plaće? Razlika među gradovima veća i od 300 eura
Hrvatska ima velike razlike u oporezivanju plaća ovisno o mjestu prebivališta, pa zaposlenik s istom bruto plaćom može u Novalji mjesečno primiti stotine eura više nego radnik u Zagrebu.
Od početka 2024. godine gradovi i općine mogu sami određivati nižu i višu stopu poreza na dohodak, ali unutar zakonom propisanih granica. Od 2025. godine niža stopa može biti između 15 i 23 posto, dok se viša kreće od 25 do 33 posto.
Većina gradova i općina posljednjih godina nije mijenjala porezne stope, iako su njihovi prihodi od poreza na dohodak znatno porasli. Neke lokalne jedinice odlučile su ih čak povećati.
Prema podacima Porezne uprave, ove je godine samo 13 lokalnih jedinica promijenilo stope poreza na dohodak. Njih sedam smanjilo je porezno opterećenje, dok je pet lokalnih jedinica odlučilo povećati stope, piše Zoran Korda za Tportal.
Najveća smanjenja uvedena su u Općini Civljane te u gradovima Novalji i Rijeci. Najveće povećanje zabilježeno je u Općini Veliko Trojstvo u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.
Bjelovar i Rijeka među velikim gradovima s nižim stopama
Među velikim gradovima i sjedištima županija trenutno najniže porezne stope ima Bjelovar, gdje niža stopa iznosi 18, a viša 25 posto. I Rijeka ima stope od 18 i 25 posto, što je znatno ispod zakonskog maksimuma.
Zagreb je, s druge strane, na maksimalnim stopama – niža iznosi 23, a viša 33 posto. Razlike postoje i među manjim gradovima. Samobor ima stope od 18 i 27 posto, Sveta Nedelja i Vrlika 18 i 28 posto, Sinj 18 i 30 posto, a Makarska 18 i 31 posto.
Najniže stope među gradovima ima Novalja, koja primjenjuje zakonski minimum od 15 posto za nižu i 25 posto za višu stopu. Od početka iduće godine na nižu stopu od 15 posto prijeći će i Sinj.
Minimalnu nižu stopu već primjenjuju općine Stari Jankovci, Baška, Civljane, Kapela, Kolan i Molve. Vrsi i Punat također imaju nižu stopu od 15 posto, ali je njihova viša stopa 30 posto.
Koliko se porezne razlike vide na plaći?
Razlika od nekoliko postotnih bodova u poreznim stopama može se itekako osjetiti na iznosu koji zaposleniku svaki mjesec sjedne na račun.
Za usporedbu je izračunata neto plaća zaposlenika s jednim djetetom i bruto plaćom od 2000, 3000, 4000 i 6000 eura, ovisno o tome živi li u Zagrebu, Samoboru ili Novalji.
Zagreb u toj usporedbi predstavlja primjer maksimalnog poreznog opterećenja, sa stopama od 23 i 33 posto. Samobor ima stope od 18 i 27 posto, dok Novalja primjenjuje minimalne stope od 15 i 25 posto.
Kod bruto plaće od 2000 eura razlika između zaposlenika koji živi u Zagrebu i onoga koji živi u Samoboru iznosi oko 35 eura mjesečno. Kod bruto plaće od 3000 eura razlika raste na oko 75 eura, dok kod plaće od 4000 eura iznosi oko 115 eura.
Za bruto plaću od 6000 eura razlika između Zagreba i Samobora penje se na približno 195 eura mjesečno.
Još veća razlika vidljiva je u usporedbi Zagreba i Novalje, koja ima porezne stope na zakonskom minimumu. Zaposleniku s bruto plaćom od 2000 eura u Novalji ostaje oko 56 eura više mjesečno nego zaposleniku u Zagrebu.
Kod bruto plaće od 6000 eura razlika doseže čak 312 eura mjesečno.
Prve tri promatrane bruto plaće, one od 2000, 3000 i 4000 eura, u cijelosti ulaze u nižu poreznu stopu. Kod bruto plaće od 6000 eura dio porezne osnovice ulazi i u višu stopu, zbog čega razlika između lokalnih poreznih stopa postaje još izraženija.
Na višim plaćama razlika je sve veća
Porezne razlike među gradovima najviše dolaze do izražaja kod viših primanja.
Zaposlenik s bruto plaćom od 6000 eura koji živi u Novalji, prema ovom izračunu, svaki mjesec primi oko 312 eura više od zaposlenika s istom bruto plaćom koji živi u Zagrebu. Na godišnjoj razini razlika iznosi 3744 eura.
Za dvije osobe koje rade isti posao, imaju jednaku bruto plaću i istu poreznu olakšicu za jedno dijete, mjesto prebivališta tako može značiti razliku od nekoliko tisuća eura godišnje u iznosu plaćenog poreza.
Mogućnost lokalnih jedinica da samostalno određuju porezne stope znači da porezno opterećenje zaposlenika više nije jednako u cijeloj Hrvatskoj, već ovisi i o tome gdje osoba živi.
Sinj će od početka 2027. godine biti još jedan grad koji će iskoristiti tu mogućnost i sniziti nižu poreznu stopu na zakonski minimum od 15 posto, piše Tportal.
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