EU se u tišini priprema za scenarij iz noćne more: "Bit će žrtava"

U svom najnovijem govoru o stanju Europske unije u Strasbourgu, bivša njemačka ministrica obrane predložila je „sigurnosni protokol za hitne slučajeve” kako bi se državama članicama EU-a pomoglo u koordinaciji upravo u onakvim scenarijima o kakvima se raspravlja. Očekuje se da će taj protokol, uz prijedlog Ursule von der Leyen o osnivanju „Europskog vijeća za sigurnost”, biti sastavni dio ključne „Europske sigurnosne strategije” koja bi trebala biti objavljena početkom studenoga, navode dva diplomata.