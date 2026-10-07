otvoreno o kraju karijere
Modrić progovorio o budućnosti, a onda poslao poruku Realu: "To bi bio san"
Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić rekao je španjolskim medijima da je Hrvatska zaslužila "barem neriješeno" u sinoćnjoj utakmici u Splitu, ali da je unatoč porazu 1-2 u Ligi nacija ostavila dobar dojam.
"Pokazali smo dobru sliku, posebno u prvom poluvremenu u kojem smo bili bolji. Mogli smo na odmor otići s vodstvom od 2-0. Energija i pristup bili su onakvi kakvi trebaju biti, ali nismo iskoristili svoje prilike, a protivnik kvalitete poput Španjolske to ne prašta. Pokazali smo karakter protiv najbolje momčadi na svijetu. Nismo zaslužili izgubiti," kazao je Modrić.
Crveni karton Perišiću
Smatra da bi bez isključenja Ivana Perišića u 79. minuti odigrali barem neriješeno. Napomenuo je da je bilo važno podići se nakon prethodnog poraza 0-7 od Engleske.
"Ponosan sam na sve što sam postigao s Hrvatskom svih ovih godina," rekao je 41-godišnji veznjak. Dodao je da nastavlja uživati igrajući za reprezentaciju u kojoj je 20 godina.
Kraj karijere
Modrić s Milanom ima ugovor do ljeta i zasad ne razmišlja o završetku igračke karijere.
"Ne znam što bih vam rekao o sebi. I dalje imam ambiciju, strast i snagu. Ne znam koliko ću još dugo igrati. Ne želim sada dati odgovor pa se poslije zbog njega kajati. Odluku ću donijeti potpuno mirno, nakon osluškivanja svog tijela," naglasio je.
Povratak u Real Madrid
Ne isključuje mogućnost povratka u Real Madrid u budućnosti, s obzirom da je ondje proveo 13 godina i osvojio rekordnih 28 trofeja.
"Real Madrid je moj dom, tamo sam proveo 13 godina. Već sam rekao da bih volio biti koristan i pomoći koliko god mogu, ali moram se pripremiti i vidjeti koja bi to uloga bila, želi li klub to i tako dalje. Usredotočen sam na nogomet, ali Real Madrid je moj dom. To bi bio san, bez forsiranja bilo čega," objasnio je.
Javio se novom Realovom treneru Jose Mourinhu, koji ga je bio i doveo na Santiago Bernabeu 2012.
"Poslao sam poruku Mourinhu kako bih mu poželio sreću i rekao mu da je u klubu u kojem zaslužuje biti jer je to najveći klub. Razgovaram s nekim igračima i pratim sve. Real Madrid ima sjajnu momčad i sezona je duga, mislim da mogu preokrenuti situaciju. Real ima karakter i kvalitetu, želim im sreću i nadam se da mogu promijeniti sadašnju situaciju," izjavio je.
Messijev oproštaj
Upitan o sinoćnjem oproštaju Lionela Messija od igranja za reprezentaciju Argentine rekao je: „Oh! Što reći o Messiju? Šteta je što se oprašta, ali to je njegova odluka i moramo je poštovati. Osvojio je Svjetsko prvenstvo koje je želio i jedan je od najboljih igrača na svijetu. Bilo mi je zadovoljstvo igrati protiv njega, iako sam zbog njega patio i s Hrvatskom i s Real Madridom. Zaista je bilo zadovoljstvo gledati ga kako igra. On je jedinstven igrač i želim mu puno sreće.“
O Ronaldu
O nezadovoljstvu Cristiana Ronalda u reprezentaciji Portugala, rekao je da nije pratio pozorno što se događa jer je "imao dovoljno problema" s Hrvatskom.
"Nisam razgovarao s njim. Ne znam točno što se dogodilo i nisam se time bavio jer sam ovdje imao svojih problema. Šteta je što se to događa u njegovoj zemlji. Cristiano zaslužuje veliki oproštaj, zato ne znam točno što se dogodilo, ali nadam se da će se situacija riješiti jer je Cristiano najveći igrač Portugala," izjavio je o svom nekadašnjem suigraču iz Reala.
Omiljen u Španjolskoj
Modrić je ponovio kako se lijepo osjećao prije tjedan dana u Sevilli kada ga je publika pljeskom i ovacijama dočekala u dresu Hrvatske.
"Na konferenciji za novinare rekao sam da je to bilo nevjerojatno. Nisam očekivao takve ovacije, iako znam da me u Španjolskoj, posebno navijači Reala, vole. Dobiti takav pljesak bilo je nevjerojatno i ostao sam bez riječi. To me čini jako sretnim i ponosnim", zaključio je.
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