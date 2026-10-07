Modrić progovorio o budućnosti, a onda poslao poruku Realu: "To bi bio san"

Upitan o sinoćnjem oproštaju Lionela Messija od igranja za reprezentaciju Argentine rekao je: „Oh! Što reći o Messiju? Šteta je što se oprašta, ali to je njegova odluka i moramo je poštovati. Osvojio je Svjetsko prvenstvo koje je želio i jedan je od najboljih igrača na svijetu. Bilo mi je zadovoljstvo igrati protiv njega, iako sam zbog njega patio i s Hrvatskom i s Real Madridom. Zaista je bilo zadovoljstvo gledati ga kako igra. On je jedinstven igrač i želim mu puno sreće.“