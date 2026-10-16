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NADGLEDANJE

Eurozastupnici dolaze u Srbiju promatrati izbore, u izaslanstvu i dvoje Hrvata

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N1 Info
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16. lis. 2026. 16:41
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R.Z./ATAImages/PIXSELL

Europski parlament priopćio je da će njegovo izaslanstvo promatrati prijevremene parlamentarne izbore u Srbiji, zakazane za 25. listopada, a predvodit će ga austrijski socijaldemokrat Andreas Schieder.

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Izaslanstvo će imati sedam članova, među kojima su i hrvatski eurozastupnici Sunčana Glavak i Gordan Bosanac. Uz njih, u njemu će biti Ingeborg ter Laak iz Nizozemske, Tamas Deutsch iz Mađarske, Kosma Zlotowski iz Poljske i Helmut Brandstätter iz Austrije.

Schieder je promatrao i parlamentarne izbore u Srbiji u prosincu 2023. godine. Izaslanstvo Europskog parlamenta djelovat će u sklopu šire međunarodne promatračke misije, a njegovi će se članovi sastajati s predstavnicima izbornih tijela, političkih stranaka, civilnog društva i medija.

Na dan izbora promatrači će pratiti otvaranje biračkih mjesta, tijek glasanja i prebrojavanje glasova na odabranim lokacijama.

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