Fantomski glasači tresu Srbiju: 247 birača u kući od 88 kvadrata

Članica Povjerenstva za reviziju biračkog spiska iz oporbene Stranke slobode i pravde Ana Gođevac kaže kako nikome nije jasno koliko zapravo ima birača u Srbiji, tvrdeći kako je sigurno i izvjesno da se u biračkom spisku nalaze i osobe koje tu ne bi smjele biti jer su, kako je rekla za N1, mahom 2022. i 2023. prijavljivane u Srbiji na fiktivne adrese, posebice u Beogradu.