Zato Ministarstvo zdravstva ide korak dalje i zabranama iz područja trgovine i ugostiteljstva daje zdravstveni oslonac. Prema nacrtu, energetskim pićem smatrat će se piće s više od 150 miligrama kofeina po litri, iz bilo kojeg izvora, pri čemu su izuzeti proizvodi na bazi kave, čaja i kakaa. Zakonom će se osigurati provedba tih zabrana, a maloljetnici neće moći kupiti ni proizvode koji po sastavu ili fiziološkom učinku odgovaraju energetskom piću ili su s njim usporedivi, bez obzira na oblik u kojem dolaze na tržište ili se koriste.