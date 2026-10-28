Ministarstvo zdravstva
Hrvatska zabranjuje prodaju energetskih pića maloljetnicima
Ministarstvo zdravstva pokrenulo je postupak donošenja Zakona o ograničavanju uporabe energetskih pića i proizvoda sličnih energetskim pićima osobama mlađim od 18 godina.
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Maloljetnicima se energetska pića u trgovinama ne smiju prodavati od lipnja ove godine, a zabranu njihova posluživanja u ugostiteljskim objektima predviđa zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, koji je pred Saborom u drugom čitanju. Tako će novi zakon s tim pravilima činiti zajednički paket mjera u zaštiti zdravlja djece, poručili su iz Ministarstva zdravstva.
„Energetska pića nisu bezazlena, a njihovi učinci mogu biti izraženiji kod djece i mladih čiji se organizam još razvija. Zato se zakonom ne zaustavljamo na upozorenjima na ambalaži, nego uzimamo u obzir i sastav proizvoda i njihov učinak na dječji organizam. Djecu najbolje štitimo prevencijom, pravodobnim informiranjem i jasnim pravilima, a ovim prijedlogom ta načela pretvaramo u konkretne mjere, od stručne procjene rizika do jasno utvrđene odgovornosti svih koji ove proizvode stavljaju na tržište. Vlada tako nastavlja jačati sustav zaštite djece, pružajući podršku roditeljima i stvarajući sigurnije okruženje za odrastanje”, poručila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
Kofein, drugi stimulansi i šećer, kojima energetska pića obiluju, mogu negativno djelovati na srce i krvne žile, živčani sustav i psihičko zdravlje, a djeca su izložena većem riziku od takvih posljedica nego odrasli. Iako na pićima s visokim sadržajem kofeina već stoji obvezno upozorenje kojim se ne preporučuju djeci, trudnicama ni dojiljama, istraživanja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) pokazuju raširenu konzumaciju među učenicima i učenicama, a neki ih u jednoj prilici popiju i 750 mililitara ili više, dodaje se.
Zato Ministarstvo zdravstva ide korak dalje i zabranama iz područja trgovine i ugostiteljstva daje zdravstveni oslonac. Prema nacrtu, energetskim pićem smatrat će se piće s više od 150 miligrama kofeina po litri, iz bilo kojeg izvora, pri čemu su izuzeti proizvodi na bazi kave, čaja i kakaa. Zakonom će se osigurati provedba tih zabrana, a maloljetnici neće moći kupiti ni proizvode koji po sastavu ili fiziološkom učinku odgovaraju energetskom piću ili su s njim usporedivi, bez obzira na oblik u kojem dolaze na tržište ili se koriste.
Zaštita ne prestaje na prodajnom mjestu. Oglašavanje svih tih proizvoda neće smjeti biti usmjereno na maloljetnu publiku, a u školama i drugim ustanovama u kojima borave djeca bit će potpuno zabranjeno, kao i njihovo isticanje. Odgojno-obrazovne ustanove dobit će i obvezu promicanja spoznaja o štetnosti energetskih pića i sličnih proizvoda u sklopu preventivnih programa, a predviđeno je i praćenje utjecaja na zdravlje, poručili su iz ministarstva.
Ključnu stručnu ulogu imat će HZJZ. Vodit će registar proizvoda na koje se zakon odnosi, a upis u njega bit će obvezan za svakoga tko ih stavlja na tržište. Zavod će ujedno procjenjivati koliko ti proizvodi ugrožavaju zdravlje osoba mlađih od 18 godina te određivati koji se proizvod smatra sličnim energetskom piću. Na temelju te procjene moći će se donijeti i naredba o privremenoj zabrani, čime će se omogućiti brza reakcija na nove rizike.
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